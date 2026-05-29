Pakistan ve ABD Arasındaki Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan ve ABD Arasındaki Görüşme

Pakistan ve ABD Arasındaki Görüşme
29.05.2026 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD'li yetkililerle ilişkileri güçlendirmek üzere bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Dar'ın ofisinden yapılan açıklamaya göre, samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede Pakistan-ABD ilişkilerinin son bir yıldaki olumlu seyri değerlendirildi. Görüşmede karşılıklı çıkarları ilgilendiren çeşitli başlıkların yanı sıra ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, kültürel iş birliği ve terörle mücadele ile güvenlik alanlarında ortaklığın artırılması konularında mutabakata varıldı. Tarafların, uzun süredir devam eden ortaklıklarını yeniden teyit ederek Pakistan-ABD ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar'ın değişen bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin görüş alışverişi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın vizyonu ve barışa bağlılığının yanı sıra ABD-İran ateşkesine verdiği destek nedeniyle takdirlerini ilettiği kaydedildi. Dar ayrıca, Pakistan'ın dost ülkelerin desteğiyle bölgede ve ötesinde barış ve istikrar için yürüttüğü çabaların olumlu sonuçlar vereceğine inandığını ifade etti.

Açıklamada, Rubio'nun da Pakistan'ın diplomatik arabuluculuk çabalarını takdir ettiği, ayrıca Pakistan yönetimi ile ABD hükümeti arasındaki yakın temas ve koordinasyonu övdüğü kaydedildi.

Öte yandan, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine veya Tahran ile Washington'un üzerinde uzlaşmaya varması beklenen muhtemel mutabakat zaptına ilişkin herhangi bir detay verilmedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Marco Rubio, Washington, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Pakistan ve ABD Arasındaki Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

21:48
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos’ta kuruyor
İki gazeteciden bomba iddia: Özel ve İmamoğlu yeni partiyi Ağustos'ta kuruyor
21:14
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
Zeytinin tanesini 50 liraya satan şahsa idari para cezası
21:01
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı
DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
20:09
İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yıkılıyor, yenisi için 6 milyon dolar lazım
19:37
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı
18:01
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 23:06:08. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan ve ABD Arasındaki Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.