Pakistan'da iki siyasetçi canlı yayında birbirine girdi

Pakistan'da canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği-Navaz'ın senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi.

CANLI YAYINDA KAVGA ETTİLER

Pakistan'da Express News adlı televizyon kanalında canlı yayına katılan Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nden avukat ve hukuk uzmanı Sher Afzal Marwat ile Pakistan Müslüman Birliği - Navaz'ın senato üyesi Afnan Ullah Khan, tekme tokat birbirlerine girdi.

İKİLİYİ GÜÇLÜKLE AYIRDILAR

Canlı yayın sırasında birbirlerine sert söylemlerde bulunan ikiliden Marwat, bir anda ayağa kalkarak, Khan'a saldırdı. Birbirine giren ikili stüdyodaki personel tarafından güçlükle birbirinden ayrıldı.

"YAHUDİ AJANI" LAFI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Marwat kavganın ardından yaptığı açıklamada, Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a hakaret ettiği ve ona Yahudi ajanı dediği için Khan'a tokat attığını ifade etti.