Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Sahada Halkla İletişim Kuruyor

Politika

Cumhur İttifakı'nın yeniden adayı olan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, saha çalışmalarını aralıksız sürdürürken, düzenlediği çeşitli etkinlikler ve sosyal projelerle de toplumsal bağları güçlendiriyor. Palandökenlilerle şeffaf, samimi ve etkili bir iletişim kuran Sunar, gönülleri fethediyor.

5 merkezi, 21 kırsal mahallede seçim çalışmalarını sürdüren Sunar, görev yaptığı sürede ilçeye taşıdığı hizmet yatırım ve projeleri paylaşıyor, yeni dönem hedefleri üzerine de istişarede bulunuyor.

Sunar enerjisi

Tasavvuf Konserleri, Gazel Esintileri, Aşıklar Atışması, Hacivat&Karagöz sahne oyunları gibi onlarca etkinliğe imza atan Sunar, saha çalışmalarını da aralıksız yürütüyor. Başkan Sunar'ın enerjisi her kesim tarafından takdirle karşılanıyor.

Ak belediyecilik ilgisi

Seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Sunar, Palandökenlilerin kadirşinas yaklaşımlarına dikkat çekti. 5 yıllık belediye başkanlığı süresince Palandökenlilerle birlikte ilçeyi yönettiklerini ifade eden Sunar, "Bir AK Belediyecilik ilkesi olan Halkla Birlikte Yönetim şekliyle hareket ettik. Sık sık vatandaşlarımızı ziyaret edip, yapmamız gerekenler noktasında istişarede bulunduk. Neticesinde öncelikleri belirleyip, harekete geçtik. Bugün Palandöken'de hizmet anlamında vatandaşlarımız ne istediyse onu yaptık, hayata geçirdik. Palandökenliye AK Belediyecilik farkını yaşatmanın hazzını yaşayarak yeni dönemimiz için destek istiyoruz. Sahada muazzam bir destekle karşılanıyoruz. Çalışmalarımızın doğru bir şekilde zamanlanması ve yönetilmesinin sonucunu somut bir şekilde görüyoruz. Kadirşinas komşularımız, şevkimizi kabartıyor." İfadelerini kullandı.

Her noktada hizmet, her noktaya ziyaret

Görev sürelerinde Palandöken'in her noktasına hizmet götürdüklerini ifade eden Sunar, "Alnımız ak bir şekilde vatandaşımızın huzuruna çıkıyoruz. Ayak bastığımız her noktaya hizmet taşıdık. Alt yapıdan üst yapıya, çevreden gündelik yaşama ait tüm sahalarda yatırımlarımız var. Dahası için sahadayız. Aziz Palandökenliler, 31 Mart'ta çok daha güçlü bir şekilde desteklerini sandığa yansıtacak ve kazanan elbette AK Belediyecilik olacak!" dedi. - ERZURUM