Osman Özpek, Pamukkale\'de Tek Aday

Politika

AK Parti 4. Olağan İlçe Kongresinde mevcut Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, tek listeden aday olarak yola devam etti. Kongrede konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Pamukkale bir kez daha AK Partili Belediye Başkanı sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle 2028 yılında ve 2029 yılında göreceksiniz hep beraber Pamukkale'de bir zafere sizlerle birlikte imza atacağız" dedi.

AK Parti Pamukkale 4. Olağan İlçe Kongresi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonunda gerçekleşti. 18 ilçede tamamlanan kongrelerin 19'uncusu Pamukkale'de gerçekleşti. Divan heyetinin seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kongre başladı. Kongrede konuşan ve Pamukkale ilçesini bir kez daha AK Parti Belediye Başkanı ile inşa edeceklerini vurgulayan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Çalışacağız, koşacağız dünkünden daha çok çalışacağız. Pamukkale bir kez daha AK Partili Belediye Başkanı sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle 2028 yılında ve 2029 yılında göreceksiniz hep beraber Pamukkale'de bir zafere sizlerle birlikte imza atacağız" dedi.

"Pamukkale'yi bir kez daha AK Partili Belediye Başkanı ile inşa edeceğiz"

Kongrede konuşan ve daha da çok çalışacaklarını, 2028 ve 2029 yılındaki seçimlerde Pamukkale'de bir zafere imza atacaklarını belirten AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "Vazgeçmeyeceğiz. Biz çalışacağız. Zafer Allah'a ait, çalışmak bize ait. Çalışacağız, koşacağız dünkünden daha çok çalışacağız. Pamukkale bir kez daha AK Partili Belediye Başkanı sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle 2028 yılında ve 2029 yılında göreceksiniz hep beraber Pamukkale'de bir zafere sizlerle birlikte imza atacağız. Bizim arkasında durmamız gereken bir tane liderimiz var. O da hayattayken sıkı sıkı sarılıp sahip çıkmamız gereken bir lider. O da adam gibi adam milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

"Kapı kapı gezerek gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz"

Pamukkale İlçe Başkanı ve tek listeden aday olan Osman Özpek, "Göreve geldiğimiz günden bu güne ahlak, cesaret, gayret ve samimiyetle Pamukkale'miz için çalışmalara başladık. Teşkilat mensubu arkadaşlarımla durmadan, yorulmadan kapı kapı gezerek gönül köprüleri kurmaya gayret ettikve devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın yükü çok ağır. Onun liderliğinde yılmak yok yedi düvele karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bizim bir yeminimiz var. Bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar susmayacak, bu millet diz çökmeyecek, bu ülke ilelebet payidar kalacak. Yine ve yeniden yeni zaferler diyerek kongremizin hayırları olsun diyorum ve katılımlarınız için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların arından faaliyet raporu okundu. Gelir gider tablosunun okunmasının ardından gelecek dönem için tahmini bütçe de açıklandı. Kongrede son olarak seçime gidilirken, tek liste halinde gidilen seçimde Osman Özpek tekrardan ilçe başkan olarak seçildi. - DENİZLİ