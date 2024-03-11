Pamukkale Belediye Başkan Adayı Engellilere Özel Projelerini Duyurdu - Son Dakika
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Politika

Pamukkale Belediye Başkan Adayı Engellilere Özel Projelerini Duyurdu

Pamukkale Belediye Başkan Adayı Engellilere Özel Projelerini Duyurdu

Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak ve onların daha sosyal bireyler olmalarına yardımcı olacak engellilere özel projelerini duyurdu.

11.03.2024 13:37  Güncelleme: 13:43
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Cumhur İttifakı'nın Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak ve onların daha sosyal bireyler olmalarına yardımcı olacak engellilere özel projelerini duyurdu.

AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, bölgede yaşayan engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve sosyalleşmelerine destek olmak amacıyla sosyal ve yapısal projelerini açıkladı. Pekdemir, engellilere özel hayata geçirilecek proje kapsamında farklı mahallelerde yapılacak engelsiz parklar sayesinde farklı yaş gruplarındaki engellilerin rahatlıkla keyifli vakit geçirebileceklerini söyledi. AK Partili Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir'in açıkladığı projeye göre bu parklarda, engellilerin kullanımına özel tasarlanmış oyun ve eğlence üniteleri ile açık hava spor grupları bulunacak. Ayrıca Pamukkale'de açılacak tekerlekli sandalye tamir atölyesi sayesinde, sandalyeleri hasar gören veya bakıma ihtiyaç duyan tüm engellilerin ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanarak engelli bireylere büyük bir ekonomik destek de sağlanmış olacağı belirtildi.

Pekdemir'in projesinde, görme engelliler için düzenlenecek şehirde yaşam eğitimleri ile farklı yaş gruplarındaki görme engelli vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştıracak teorik ve pratik eğitimler de bulunduğu belirtildi. Özellikle görme engelliler için sokakta yürüme teknikleri, yönlendirme sistemleri ve temel beceri kazandırma gibi konular ele alınarak görme engelli bireylerin daha bağımsız bir şekilde hareket etmesi hedefleniyor. "Pamukkale bundan sonra engel tanımayacak" diyen AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, "Engelli bireyleri topluma entegre etmek adına yapılan bu projeler, onların daha fazla sosyal aktiviteye katılımlarını sağlayarak hem ruhsal hem de fiziksel anlamda gelişmelerine yardımcı olmasını amaçlıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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