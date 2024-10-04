Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halim Ceylan İstifa Etti

Politika

DENİZLİ (İHA) – Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halim Ceylan görevinden istifa etti.

PAÜ'deki görevini bırakarak, geçtiğimiz Temmuz ayında Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Halim Ceylan görevinden istifa etti. Fen İşleri ile Park ve Bahçelerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak yaklaşık 3 ay gii kısa bir süre göre yapan Prof. Dr. Halim Ceylan'ın Pamukkale Belediyesi'nden ayrıldığı ve PAÜ'deki görevine geri döndüğü öğrenildi. Ceylan'ın istifasıyla ilgili olarak henüz bir açıklama yapılmadı. - DENİZLİ