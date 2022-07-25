Papa Francis yatılı okullardaki suistimalleri için Kanada'da yerlilerden özür diledi - Son Dakika
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Papa Francis yatılı okullardaki suistimalleri için Kanada'da yerlilerden özür diledi

25.07.2022 22:32
Papa Francis yatılı okullardaki suistimalleri için Kanada'da yerlilerden özür diledi

Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin Kanada'daki yatılı okullarında fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerlilerden özür diledi.

Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin Kanada'daki yatılı okullarında fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerlilerden özür diledi.

Papa Francis, tövbe haccı olarak nitelendirdiği ziyaret çerçevesinde Katolik Kilisesi'nin yatılı okullarında fiziksel şiddete ve cinsel istismara maruz kalan yerlilerle a görüşmek üzere Kanada'ya geldi. Papa, ziyaretinin ilk durağı olan Alberta eyaletine bağlı Edmonton'daki Ermineskin Kızılderili Konut Okulu'nun eski bölgesinde yerli halkla bir araya geldi. Etkinliğe Başbakan Justin Trudeau ve Vali General Mary Simon da katıldı.

Papa Francis yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin Kanada'nın yatılı okul sisteminde oynadığı rol için kamuoyundan özür dileyerek, "Buradayım aranızda çünkü tövbe haccının ilk adımı tekrar af dilemek, size bir kez daha çok üzgün olduğumu söylemektir. Ne yazık ki, birçok Hristiyan'ın yerli halkları ezen güçlerin sömürgeci zihniyetini destekleme biçimleri için üzgünüm" dedi.

Papa Francis, Kanada'daki tüm yerli topluluklarda hissedilen acıyı kabul ettiğini söyleyerek, "Bu ülkenin her bölgesinde yerli halkların yaşadığı acıların ve travmaların, zorlukların farkında olduğumu bilin. Bu tövbe yolculuğu boyunca söylediğim sözler her yerli topluluk ve kişi içindir. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" dedi.

"Alçakgönüllülükle af diliyorum"

Zorla kültürel asimilasyonu "acıklı bir kötülük" ve "feci bir hata" olarak nitelendiren Papa, "Utançla ve açık bir şekilde pek çok Hristiyan'ın yerli halklara karşı işlediği kötülük için alçakgönüllülükle af diliyorum" dedi.

Geçtiğimiz mart ayında Vatikan'da First Nations (İlk Uluslar) Delegasyonları ile yaptığı toplantıda kendisine verilen çocuk boyutlu mokasenleri hatırlatan Papa, söz konusu mokasenlerin "keder, öfke ve utanç" duygusunun bir hatırlatıcısı olduğunu ifade ederek, "O çocukların anısı gerçekten acı verici. Her çocuğa sevgi, onur ve saygı gösterilmeli" dedi.

İsimsiz mezarların bulunması ile Papa'ya baskı artmıştı

Papanın özrü, Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun harekete geçme çağrılarını yayınlamasından yedi yıldan fazla bir süre sonra geldi. Komisyonun 58'inci eylem çağrısı, Papa'yı Katolik Kilisesi'nin yatılı okul sistemindeki rolü için Kanada topraklarında bir özür yayınlamaya çağırmıştı. Kanada'daki eski bir yatılı okulda 215 isimsiz mezarın bulunmasının ardından Papa'ya Kanada'ya gelip özür dilemesi yönünde baskılar artmıştı. Yaşanan olayın ardından ülke çapında çok sayıda eski yatılı okul bölgesinde benzer mezarlar bulunmuştu.

Söz konusu okullara 150 bin yerli çocuk yerleştirildi

Kanada'da 1870'lerden itibaren faaliyete geçen ve sonuncusu 1996'da kapanan okullarda tahminen 150 bin yerli çocuğun yatılı okul sistemine zorla alındığı tespit edildi. Sistemdeki 139 okulun yarısından fazlası Katolik Kilisesi tarafından yönetilirken, yaklaşık 4 bin 100 ila 6 bin çocuğun yatılı okul sistemindeyken istismar ve ihmal nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. - OTTAWA

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Papa Franciscus, Kanada'da kilise okullarındaki istismarlar nedeniyle özür diledi Papa Franciscus, Kanada'da kilise okullarındaki istismarlar nedeniyle özür diledi Papa Franciscus, Kanada'da kilise okullarındaki istismarlar nedeniyle özür diledi Papa Franciscus, Kanada'da kilise okullarındaki istismarlar nedeniyle özür diledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Papa Francis yatılı okullardaki suistimalleri için Kanada'da yerlilerden özür diledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Papa Francis yatılı okullardaki suistimalleri için Kanada'da yerlilerden özür diledi - Son Dakika
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