Parti Önerileri Ret Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin "gençler", İYİ Parti'nin "Şanlıurfa ve Ceylanpınar'da yaşanan sorunlar", DEM Parti'nin "ekonomi", CHP'nin "varlık barışı düzenlemesine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Türkiye'de gençlerin "mutlu olmadığını ve kendilerini özgür hissetmediğini" ileri sürdü.

Gençlerin mezun olduklarında iş bulamadığını ya da iş kuramadığını iddia eden Ekmen, "Hem eğitimde hem istihdamda oranları dünyadaki birçok ülkeden daha vahim bir seviyede bulunan ve bunun herhangi bir sebebinin tembellik, isteksizlik ya da gençlerin böyle bir tercihte bulunmasının değil, mevcut fırsat eşitsizliğinin yarattığı alandır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, üniversite diplomasının artık güvenceli bir gelecek vadetmediğini, barınmanın bir ayrıcalık haline geldiğini ileri sürdü.

İktidarın nüfusun artması için gençleri evlenmeye davet ettiğini ancak gençleri için ev, iş, güvence bulunmadığını savunan Olgun, "Gençlik meselesi artık tek bir bakanlığın değil bu Meclis'in tamamının meselesidir, partili hesapların değil ortak vicdanın meselesidir." diye konuştu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, gençlerin yaşadıkları sorunların çözümü için gençliğin özne olarak görülmesini, eşit ve özgür yaşam standardının inşa edilmesini istedi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, bugün gençlerin aynı anda okumaya, çalışmaya, ayakta kalmaya ve kendi hayatlarını kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin attığı her adımda karşılarına kira, borç, işsizlik ve güvencesizlik çıktığını iddia eden Kaya, "Gençlerimizin ihtiyacı nasihat değil, güvenceli bir iş, adalet, eşit fırsat ve gelecek umududur." dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, ekonomik dalgalanmaların gençler üzerinde oluşturduğu baskıyı gördüklerini, barınma, istihdam ve gelecekle ilgili beklentilerin farkında olduklarını belirtti.

Meselelerin karamsarlık üzerinden okunmasını eleştiren Nazırlı, bu ülkenin gençliğinin kararlı, idealist, devletine, milletine bağlı ve milli şuura sahip olduğunu vurguladı. Nazırlı, "Yapılması gereken şey gençlerimizi karamsarlığa sürüklemek değil, onlara daha fazla alan açmaktır." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.