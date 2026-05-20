Parti Önerileri Ret Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Parti Önerileri Ret Edildi

20.05.2026 19:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda çeşitli parti gruplarının önerileri kabul edilmedi, gençlik sorunları vurgulandı.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda Yeni Yol Partisinin "gençler", İYİ Parti'nin "Şanlıurfa ve Ceylanpınar'da yaşanan sorunlar", DEM Parti'nin "ekonomi", CHP'nin "varlık barışı düzenlemesine" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Türkiye'de gençlerin "mutlu olmadığını ve kendilerini özgür hissetmediğini" ileri sürdü.

Gençlerin mezun olduklarında iş bulamadığını ya da iş kuramadığını iddia eden Ekmen, "Hem eğitimde hem istihdamda oranları dünyadaki birçok ülkeden daha vahim bir seviyede bulunan ve bunun herhangi bir sebebinin tembellik, isteksizlik ya da gençlerin böyle bir tercihte bulunmasının değil, mevcut fırsat eşitsizliğinin yarattığı alandır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, üniversite diplomasının artık güvenceli bir gelecek vadetmediğini, barınmanın bir ayrıcalık haline geldiğini ileri sürdü.

İktidarın nüfusun artması için gençleri evlenmeye davet ettiğini ancak gençleri için ev, iş, güvence bulunmadığını savunan Olgun, "Gençlik meselesi artık tek bir bakanlığın değil bu Meclis'in tamamının meselesidir, partili hesapların değil ortak vicdanın meselesidir." diye konuştu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, gençlerin yaşadıkları sorunların çözümü için gençliğin özne olarak görülmesini, eşit ve özgür yaşam standardının inşa edilmesini istedi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, bugün gençlerin aynı anda okumaya, çalışmaya, ayakta kalmaya ve kendi hayatlarını kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Gençlerin attığı her adımda karşılarına kira, borç, işsizlik ve güvencesizlik çıktığını iddia eden Kaya, "Gençlerimizin ihtiyacı nasihat değil, güvenceli bir iş, adalet, eşit fırsat ve gelecek umududur." dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, ekonomik dalgalanmaların gençler üzerinde oluşturduğu baskıyı gördüklerini, barınma, istihdam ve gelecekle ilgili beklentilerin farkında olduklarını belirtti.

Meselelerin karamsarlık üzerinden okunmasını eleştiren Nazırlı, bu ülkenin gençliğinin kararlı, idealist, devletine, milletine bağlı ve milli şuura sahip olduğunu vurguladı. Nazırlı, "Yapılması gereken şey gençlerimizi karamsarlığa sürüklemek değil, onlara daha fazla alan açmaktır." dedi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Parti Önerileri Ret Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Tarihi final Tüpraş Stadyumu’nda bir ilk yaşanacak Tarihi final! Tüpraş Stadyumu'nda bir ilk yaşanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençliğin en büyük sorunu sosyal medya
Malatya’da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu Malatya'da 18 yaşındaki genç kız parkta ölü bulundu
Aziz Yıldırım’dan stat müjdesi Kapasitesine kadar söyledi Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Kapasitesine kadar söyledi

18:59
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
17:34
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 19:21:07. #7.13#
SON DAKİKA: Parti Önerileri Ret Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.