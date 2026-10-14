Paşinyan, Azerbaycan ile barışta Alma-Ata temelli eşit toprak takası istedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yapılacak barış anlaşması kapsamında, "Sınırların belirlenmesi ve işaretlenmesi Alma-Ata Deklarasyonu temelinde yapılmalı. Sınırın her iki tarafında da anklav veya eksklav olmamalı. Yani Ermenistan ve Azerbaycan, birbirine tam olarak denk gelen büyüklükte toprak takası yapmalı" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barışın nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Başbakan Paşinyan yayınladığı videoda, "Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının imzalanması ve onaylanmasının ardından barış nasıl olmalı? Ermenistan'ın topraklarının 29 bin 743 kilometrekare olması gerekiyor. Sınırların belirlenmesi ve işaretlenmesi Alma-Ata Deklarasyonu temelinde yapılmalı. Anklav ve eksklav sorunu şu formüle göre çözülmeli: Sınırın her iki tarafında da anklav veya eksklav olmamalı. Yani Ermenistan ve Azerbaycan, birbirine tam olarak denk gelen büyüklükte toprak takası yapmalı. Tüm yollar ve ulaşım hatları TRIPP (Zengezur Koridoru) projesi çerçevesinde açık olmalıdır, ancak yalnızca TRIPP projesi çerçevesiyle sınırlı kalmamalıdır. Tüm iletişim hatları, Ermenistan'dan Ermenistan'a Azerbaycan toprakları üzerinden ve Azerbaycan'dan Azerbaycan'a Ermenistan toprakları üzerinden iletişim sağlanması da dahil olmak üzere faaliyette ve açık olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan'ın birbirlerine karşı herhangi bir hak iddiasında bulunmamaları ve Karabağ, Gardman, Şirvan, Nahçıvan veya "Batı Azerbaycan" terimleri çerçevesinde ele alınanlar da dahil olmak üzere hiçbir konuda birbirlerini rahatsız etmemeleri gerektiğini vurguladı.

"Bu ihtimali gerçeğe dönüştürmek için çalışacağız"

Paşinyan, "Şimdi, bir sonraki ve belki de en önemli soru, barışa bu şekli verme ihtimalinin gerçekte olup olmadığıdır. Türkmenistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmelerin sonuçlarına dayanarak, barışa böyle bir şekil verme fırsatımız olduğu yönünde ön izlenime sahibim ve önümüzdeki dönemde bu fırsatı değerlendirmek, bu ihtimali gerçeğe dönüştürmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.