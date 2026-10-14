Paşinyan, Azerbaycan ile barışta Alma-Ata temelli eşit toprak takası istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paşinyan, Azerbaycan ile barışta Alma-Ata temelli eşit toprak takası istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barışta sınırların Alma-Ata Deklarasyonu temelinde belirlenmesini ve denk büyüklükte toprak takası yapılmasını istedi. Paşinyan, Türkmenistan görüşmelerine dayanarak bu fırsatı gerçeğe dönüştürmek için çalışacaklarını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile yapılacak barış anlaşması kapsamında, "Sınırların belirlenmesi ve işaretlenmesi Alma-Ata Deklarasyonu temelinde yapılmalı. Sınırın her iki tarafında da anklav veya eksklav olmamalı. Yani Ermenistan ve Azerbaycan, birbirine tam olarak denk gelen büyüklükte toprak takası yapmalı" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barışın nasıl olması gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Başbakan Paşinyan yayınladığı videoda, "Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasının imzalanması ve onaylanmasının ardından barış nasıl olmalı? Ermenistan'ın topraklarının 29 bin 743 kilometrekare olması gerekiyor. Sınırların belirlenmesi ve işaretlenmesi Alma-Ata Deklarasyonu temelinde yapılmalı. Anklav ve eksklav sorunu şu formüle göre çözülmeli: Sınırın her iki tarafında da anklav veya eksklav olmamalı. Yani Ermenistan ve Azerbaycan, birbirine tam olarak denk gelen büyüklükte toprak takası yapmalı. Tüm yollar ve ulaşım hatları TRIPP (Zengezur Koridoru) projesi çerçevesinde açık olmalıdır, ancak yalnızca TRIPP projesi çerçevesiyle sınırlı kalmamalıdır. Tüm iletişim hatları, Ermenistan'dan Ermenistan'a Azerbaycan toprakları üzerinden ve Azerbaycan'dan Azerbaycan'a Ermenistan toprakları üzerinden iletişim sağlanması da dahil olmak üzere faaliyette ve açık olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca, Ermenistan ve Azerbaycan'ın birbirlerine karşı herhangi bir hak iddiasında bulunmamaları ve Karabağ, Gardman, Şirvan, Nahçıvan veya "Batı Azerbaycan" terimleri çerçevesinde ele alınanlar da dahil olmak üzere hiçbir konuda birbirlerini rahatsız etmemeleri gerektiğini vurguladı.

"Bu ihtimali gerçeğe dönüştürmek için çalışacağız"

Paşinyan, "Şimdi, bir sonraki ve belki de en önemli soru, barışa bu şekli verme ihtimalinin gerçekte olup olmadığıdır. Türkmenistan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmelerin sonuçlarına dayanarak, barışa böyle bir şekil verme fırsatımız olduğu yönünde ön izlenime sahibim ve önümüzdeki dönemde bu fırsatı değerlendirmek, bu ihtimali gerçeğe dönüştürmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Nikol PaşinyanDış PolitikaTürkmenistanAzerbaycanErmenistanPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Gökyüzü turuncuya büründü 280 bine yakın kişi hastalandı Gökyüzü turuncuya büründü! 280 bine yakın kişi hastalandı
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı Okula 1 gün ara verildi Ortaokulda kız öğrenci sınıf arkadaşını bıçakladı! Okula 1 gün ara verildi
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
18:12
UEFA Gençlik Ligi’nde Fenerbahçe, Aston Villa’ya mağlup
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup
17:41
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
17:30
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı İşte sözleri...
İmamoğlu 19 ay sonra ilk kez savunma yaptı! İşte sözleri...
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:02
Kolombiya, Tel Aviv’deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs’e taşıdı
Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 18:17:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Paşinyan, Azerbaycan ile barışta Alma-Ata temelli eşit toprak takası istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei