Paşinyan ve Tusk\'tan ezber bozan video, eğlenceleri anlarını paylaştılar

Uluslararası siyasetin alışılagelmiş ağırbaşlı havası, bu kez yerini samimi ve eğlenceli görüntülere bıraktı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile çekildiği bir video paylaştı.

"BUNU BEKLEMİYORDUNUZ!"

Polonya Başbakanı Donald Tusk, kişisel sosyal medya hesabından bu sıra dışı videoyu "Bunu beklemiyordunuz!" notuyla paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Videoda, Paşinyan sosyal medya için başında şapkasıyla çekimdeyken bir anda kadraja giren Tusk, izleyenlere yönelttiği kalp işaretiyle sürpriz yapıyor. Paşinyan ilk anda şaşırsa da hemen duruma ayak uyduruyor.İki lider daha sonra samimi bir şekilde birbirlerine sarılıyor.

FON MÜZİĞİ: ROSA LİNN'DEN SNAP

İki liderin samimi anlarına, Ermeni şarkıcı Rosa Linn'in dünya çapında hit olan "Snap" şarkısı eşlik etti. Paşinyan'ın da kendi hesaplarından paylaştığı bu video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Polonya'ya resmi bir ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile özel bir görüşme de gerçekleştirdi.