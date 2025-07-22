Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, katıldığı yerel bir televizyon programında hayat pahalılığı ve enflasyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazeteciler Tolga Yılmaz ve Doğan Havur'un sorularını yanıtlayan Cıngı, vatandaşların en çok enflasyondan şikayet ettiğini söyledi.

"ÇARŞIDA PAZARDA BİZ DE ŞAŞIRIYORUZ"

Gazeteci Tolga Yılmaz'ın "Çarşıda, pazarda en çok neyle karşılaşıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Cıngı, kendisinin de market ve pazar fiyatları karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. "Biz de alışveriş yapıyoruz, 'ya bu ne' diyoruz. Hayat pahalılığı, enflasyon şu anda ülkenin önemli problemlerinden biri" dedi.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR AMA..."

Enflasyonun düşüş trendine girdiğini belirten Cıngı, vatandaşlara enflasyonun ne anlama geldiğini doğru anlatmak gerektiğini vurguladı. "Enflasyon düşüyor demek, fiyatların artış hızının yavaşlaması demek. Fiyatlar düşmeyecek ama artış oranı azalacak" ifadelerini kullandı.

"20 LİRADAN 200 LİRAYA ÇIKTI"

Cıngı, kullandığı bir mide ilacının fiyatının birkaç yıl içinde 20 liradan 200 liraya çıktığını belirterek bu duruma kendisinin de şaşırdığını dile getirdi. Örnek üzerinden yaşanan fiyat artışlarını anlatan Cıngı, dünyadaki diğer ülkelerde de benzer enflasyon oranlarının görüldüğünü söyledi.