Pençe-Kilit bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30\'a yükseldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

BAKAN GÜLER SINIRINDA SIFIR NOKTASINDA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerleri ziyaretinin ardından beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Burada askeri törenle karşılanan Bakan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu. Daha sonra Bakan Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı yapıldı. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, talimatlar verdi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

29 HEDEF İMHA EDİLDİ

Öte yandan MSB'nin sosyal medya hesabından, "Şehitlerimiz için" başlığıyla, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin açıklama yapılmıştı. Açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine bugün 22.00'da hava harekatları düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olmuştu. 22 Aralık'ta da 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükselirken Milli Savunma Bakanlığı, bölgeye operasyon düzenlemişti.