Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Partinin senato adaylığını Mehmet Öz kazandı - Son Dakika
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Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Partinin senato adaylığını Mehmet Öz kazandı

04.06.2022 09:35
Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Partinin senato adaylığını Mehmet Öz kazandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adayını belirlemek üzere yapılan seçimi, ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz kazandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adayını belirlemek üzere yapılan seçimi, ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz kazandı.

ABD'de 8 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek ara seçimler öncesi Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya eyaleti için gerçekleştirilen adaylık yarışının kazananı belli oldu. ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Parti'den Pensilvanya'dan aday olan ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün rakibi Dave McCormick, yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı. McCormick, "Bugün Mehmet Öz'ü zaferinden dolayı tebrik etmek için aradım" ifadesini kullanarak Kasım seçimlerinde Öz'e tam destek vereceğini belirtti. Öz ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, McCormick'e teşekkür etti. Öz mesajında, "Artık ön seçimimiz bittiğine göre bu ABD Senatosu koltuğunun John Fetterman liderliğindeki radikal solun eline geçmemesini sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Trump Öz'e desteğini açıklamıştı

61 yaşındaki Dr. Öz, 30 Kasım 2021 tarihinde Pensilvanya eyaletinden Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığı için yarışacağını duyurmuş, geçtiğimiz 7 Mayıs'ta ise eski ABD Başkanı Donald Trump, desteğini göstermek amacıyla Öz'ün düzenlediği mitinge katılmıştı.

ABD'de 8 Kasım'da Senato ve eyalet valiliği seçimleri yapılacak. Seçimde Demokrat Parti'nin adayı John Fetterman ile yarışacak olan Öz, kazanması durumunda ABD'nin ilk Müslüman senatörü olacak. - PENNSYLVANIA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Partinin senato adaylığını Mehmet Öz kazandı - Son Dakika

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