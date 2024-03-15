Perinçek: Vatan Partisi'nin üretim devrimi programı var - Son Dakika
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Politika

Perinçek: Vatan Partisi'nin üretim devrimi programı var

Perinçek: Vatan Partisi\'nin üretim devrimi programı var

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, partinin 200 yıllık hedeflerini içeren bir programı olduğunu ve bugün en önemlisi hiçbir partide olmayan bir üretim devrimi programı bulunduğunu belirtti. Perinçek, Türkiye'nin seçim döneminden sonra büyük bir karar vereceğini ve üretim ekonomisi inşa edileceğini ifade etti.

15.03.2024 13:35
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi'nin 200 yıllık hedeflerini içeren bir programı var. Bugün en önemlisi hiçbir partide olmayan bir üretim devrimi programı var." dedi.

Perinçek, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda yerel seçim sürecine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bursa'dan ve Türkiye'den destek beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin seçim döneminden sonra önemli bir karar vereceğini anlatan Perinçek, "3-4 yıl içinde Türkiye büyük bir karar verecek ve bir üretim ekonomisi inşa edilecek." ifadesini kullandı.

Perinçek, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne ve gerek sınırların içinde gerekse dışında terörle mücadeleye değinerek, şöyle konuştu:

"Bütün bunları temizleyecek olan bir hükümet Türkiye'nin önündeki gündemindedir. Burada Vatan Partisi rakipsizdir. Şunun için rakipsizdir: Bu sürece önderlik etmede Vatan Partisi'nin 200 yıllık hedeflerini içeren bir programı var. Bugün en önemlisi hiçbir partide olmayan bir üretim devrimi programı var. İkincisi, Vatan Partisi'nin feleğin çemberinden geçmiş, yedi ateşten geçmiş, arkada kalan Türkiye'nin 50-60 yılı içinde çok önemli tecrübeler kazanmış kadroları var. Yedi ateşten geçmiş diyoruz ve yetmiş yedi ateşten geçmeye de hazır olan kadroları var ve Bursa'da da onun örnekleri başkanımız olsun, belediye başkan adayımız olsun örneklerini siz çok iyi yakından tanıyorsunuz, kadroları var. Vatan Partisi'nin gençliği var. Bugün Vatan Partisi, Türkiye'de gençlik kademelerine hakim durumdadır."

Toplantıya, partinin Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Enver Yılmaz ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Perinçek: Vatan Partisi'nin üretim devrimi programı var - Son Dakika

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