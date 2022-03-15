Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesi talebi Kongrede görüşülecek - Son Dakika
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Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesi talebi Kongrede görüşülecek

15.03.2022 00:24
Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesi talebi Kongrede görüşülecek

Peru'da Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun, adının yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle görevden azledilmesine yönelik muhalefetin önergesi Kongrede kabul edildi.

Peru'da Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun, adının yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle görevden azledilmesine yönelik muhalefetin önergesi Kongrede kabul edildi.

Kongre Başkanı muhalefetteki Maria del Carmen Alva, sağ partilerden 50 milletvekilinin önergesi üzerine Kongre'de yapılan oylamanın 76 aleyhte, 41 lehte ve 1 oy çekimserle talebin tartışılacağını bildirdi.

Peru Kongresi'nde sağ partilerin ağırlıklı olması nedeniyle Castillo'nun görevden azledilebileceği değerlendiriliyor.

Castillo'nun görevden alınması durumunda Devlet Başkanlığı görevini geçici olarak Kongre Başkan Yardımcısı Dina Boluarte devralacak.

İktidardaki Özgür Peru Partisi karara tepki göstererek, Kongre'nin bu tarz tartışmalarla zaman kaybettiğini söyledi.

Castillo, Kongre'de konuşacak

Öte yandan Castillo'nun yarın Kongre'de milletvekillerine hitap edeceği ve suçlamalara cevap vereceği kaydedildi.

Peru Kongresi, daha önce eski devlet başkanlarından Pedro Pablo Kuczynski için 2017'de, Martin Vizcarra için de 2020'de görevden azledilmesi yönünde kararlar almıştı.

Muhalefet, yolsuzluk iddialarını gerekçe göstererek, Kongre'den Castillo'nun "Ahlaki yetersizlikten" görevden azledilmesini istemişti.

Görevden alınma talebi daha önce reddedilmişti

Muhalif partilerin, Castillo'nun "kalıcı ahlaki yetersizlik" nedeniyle görevden alınması talebi, 8 Aralık 2021'de Kongre tarafından kabul edilmemişti.

Kongre'de yapılan oylamada 46 lehte, 76 aleyhte ve 4 çekimser oy ile Castillo'ya yönelik "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlaması reddedilmişti.

Peru yasalarına göre bir devlet başkanının görevden alınması için 130 Kongre üyesinden 87'sinin oyuna ihtiyaç var.

Peru'da siyasi kriz

Ülkede devlet başkanlığı görevini 28 Temmuz 2021'den bu yana yürüten Castillo'nun atadığı 3 başbakanın, Kongre baskısı ve parti içi tartışmalar nedeniyle istifa etmesinin yanı sıra medyada yer alan iddialar üzerine çok sayıda bakan da görevlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Siyasi istikrarın henüz sağlanamadığı Peru'da, sağ partiler, solcu Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesini istiyor.

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Kongre, Peru, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Peru'da Devlet Başkanı Castillo'nun görevden azledilmesi talebi Kongrede görüşülecek - Son Dakika


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