Pezeşkiyan, Arap dışişleri bakanlarının Umman'da Hürmüz güzergahını görüşeceğini açıkladı - Son Dakika
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Pezeşkiyan, Arap dışişleri bakanlarının Umman'da Hürmüz güzergahını görüşeceğini açıkladı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BRICS Zirvesi kapsamında India Today'e verdiği röportajda bölgedeki Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının yarın Umman'da bir araya gelerek Hürmüz güzergahı konusunda anlaşmaya varacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Yeni Delhi'deki BRICS Zirvesi kapsamında India Today'e verdiği röportajda, bölgedeki Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının yarın Umman'da bir araya gelerek Hürmüz güzergahı konusunda anlaşmaya varacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Yeni Delhi'deki BRICS Zirvesi kapsamında India Today'e verdiği röportajda bölgesel güvenlik konularına değindi. İran Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Pakistan, Katar, Rusya ve Çin dahil komşu ülkelerle herhangi bir sorunlarının olmadığını, ancak bölgedeki ABD askeri üslerinin İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına karşı olduklarını söyledi. İran'ın savaşı başlatmadığını vurgulayan Mesud Peşezkiyan, bölge ülkelerine barış ve güvenliğin sağlanması için iş birliği yapma çağrısında bulundu.

"BRICS, ABD'nin yaptırımlarına karşı koymaya yardımcı olabilecek"

Pezeşkiyan, BRICS'in üyelerin bağımsız ticaret, yatırım ve ekonomik iş birliğini geliştirmesine imkan sağlayarak ABD'nin tek taraflı politikalarına ve yaptırımlarına karşı koymaya yardımcı olabileceğini söyledi. Yeni Kalkınma Bankası'nın ortak yatırımları destekleyebileceğini ve ülkelerin ABD ekonomisine ve dolara olan bağımlılığını azaltabileceğini belirten Pezeşkiyan, BRICS'in daha bağımsız ve çok kutuplu bir sistemin oluşturulmasına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

"İran, NPT'ye bağlı ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakereye hazır"

Nükleer meseleyle ilgili de konuşan Mesud Pezeşkiyan, İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti. Tahran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na (NPT) bağlı olduğunu ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakereye hazır bulunduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, İran'ın savaş istemediğini, ancak yaptırımlar veya askeri baskı karşısında teslim olmayacağını belirtti.

"ABD saldırganlığını durdurduğu sürece güzergah uluslararası hukuk çerçevesinde açık olacak"

Hürmüz Boğazı ve deniz taşımacılığı ile enerji arzına ilişkin sorulara cevap veren Pezeşkiyan, İran'ın daha önce Umman ile görüşmeler gerçekleştirdiğini ve belirli bir seyir çerçevesi konusunda mutabakata vardığını söyledi. Bölgedeki Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının yarın Umman'da bir araya gelerek Hürmüz güzergahı konusunda anlaşmaya varacağını aktaran Pezeşkiyan, varılan düzenlemeyi uluslararası denizcilik kuruluşuna bildireceklerini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı, "Bu çerçevede, ABD saldırganlığını ve haksız saldırılarını durdurduğu sürece güzergah uluslararası hukuk çerçevesinde açık olacak" dedi.

Pezeşkiyan, İran'ın bölgesel güvenliği korumak ve ekonomik ilişkileri geliştirmek için komşu ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Mesud Pezeşkiyan, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Pezeşkiyan, Arap dışişleri bakanlarının Umman'da Hürmüz güzergahını görüşeceğini açıkladı - Son Dakika

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