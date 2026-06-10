Pezeşkiyan: Savaş Ülkemiz İçin Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pezeşkiyan: Savaş Ülkemiz İçin Değil

10.06.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı, onur ve toprak ihlali durumunda teslim olmayacaklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Savaş kesinlikle ülkenin çıkarına değil. Ancak onurumuzu, toprağımızı ve bölgemizi ihlal etmeye çalışırlarsa teslim olmayacağız" dedi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Pezeşkiyan, "Savaş kesinlikle ülkenin çıkarına değil. Ancak onurumuzu, toprağımızı ve bölgemizi ihlal etmeye çalışırlarsa teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, savaş ve kriz dönemlerinde ülkeyi yönetmenin zor olduğunu belirterek, İran'ın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için toplumun tüm kesimleri arasında birlik ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Pezeşkiyan, "Ülkemizin geleceğini krizlerden ve fırtınalardan kurtaracak şekilde onurlu bir biçimde ilerlemeliyiz" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Pezeşkiyan: Savaş Ülkemiz İçin Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar Kaşla göz arasında alışveriş arabasından servet çaldılar
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar Kim olduklarına çok şaşıracaksınız Vücutlarına ay-yıldız dövmesi yaptırdılar! Kim olduklarına çok şaşıracaksınız
Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi Atlas Çağlayan cinayetinde katil zanlısı için 21 yıl hapis talebi

15:50
İşte Dünya Kupası’ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
İşte Dünya Kupası'ndaki ilk maçımızı yönetecek hakem
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
15:22
Fenerbahçe, Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacak
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı cuma günü açıklayacak
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
14:15
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubunu ayağa kaldıran İsrail sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 16:08:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Pezeşkiyan: Savaş Ülkemiz İçin Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.