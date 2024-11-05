Philadelphia'da Seçim Komisyonu Posta Oy Pusulalarını Hızla Sayacak - Son Dakika
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Politika

Philadelphia'da Seçim Komisyonu Posta Oy Pusulalarını Hızla Sayacak

Philadelphia Seçim Komisyonu Üyesi Seth Bluestein, 2020'den daha hızlı bir şekilde posta ile gönderilen oy pusulalarının sayımına başladıklarını açıkladı. Seçim güvenliğine tam güven duyduğunu belirtti.

05.11.2024 19:10
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Philadelphia Seçim Komisyonu Üyesi Seth Bluestein, "Bugün sabah 07.00'de sandıklar açılır açılmaz posta ile gönderilen oy pusulalarımızın ön sayımına başladık. 2020'de yaptığımızdan çok daha hızlı bir şekilde oy pusulalarını sayacağız" dedi.

ABD'de Başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia'da Seçim Komisyonu Üyesi Seth Bluestein seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün sabah 07.00'de sandıklar açılır açılmaz posta ile gönderilen oy pusulalarımızın ön sayımına başladık ve 2020'de yaptığımızdan çok daha hızlı bir şekilde oy pusulalarını sayacağız" dedi.

Birçok kişinin posta yoluyla oy kullanmak yerine seçim merkezlerinde yüzyüze oylarını kullandığını bunun da süreci daha hızlı ilerleteceğini kaydeden Bluestein, "Belediye zarfların daha hızlı açılmasına yardımcı olmak için ek ekipman satın aldı ve geçmişte sahip olduğumuzdan daha fazla çalışanımız var. İnsanların ne zaman uyanıp Pennsylvania'daki sonucu öğrenebileceklerini tahmin etmek zor, ancak söyleyebileceğim şey, posta ile gönderilen oy pusulalarının büyük kısmını saymamızın seçimden sonraki Cumartesi gününe kadar dört gün sürmeyeceği. Bu çok daha hızlı gerçekleşecek" diye konuştu. Bluestein, her şeyin yolunda gitmeye devam etmesiyle sonucun Çarşamba gün ortasına kadar belli olabileceğini aktardı.

Seçim güvenliğine ve sonuçlarına tam güven duyduğunu ifade eden Bluestein, "Philadelphia'da ve eyalet genelinde seçimler özgür, adil, güvenli ve emniyetli olacak. Seçimleri adil bir şekilde yürütme kabiliyetimize tamamen güveniyorum" diye konuştu. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Philadelphia'da Seçim Komisyonu Posta Oy Pusulalarını Hızla Sayacak - Son Dakika

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