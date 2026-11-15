Phileleftheros, AB raporuna dayanarak Türk dizilerine propaganda suçlaması yöneltti - Son Dakika
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Phileleftheros, AB raporuna dayanarak Türk dizilerine propaganda suçlaması yöneltti

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Phileleftheros, AB Komisyonu'nun 2026 Türkiye Raporu'na dayanarak Türk dizilerine propaganda suçlaması yöneltti. Haberde, Diriliş Ertuğrul'un 2020'de Ramazan ayında Pakistan'da 130 milyondan fazla izlendiği belirtilirken, Dışişleri Bakanlığı rapora tepki göstermişti.

Rum basını, dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşan Türk dizilerini Türkiye'nin uluslararası etkisini artıran bir araç olarak hedef alırken, Türk yapımlarının tarihi yeniden şekillendirdiği öne sürüldü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) basını, Türkiye'nin televizyon dizileri aracılığıyla uluslararası alanda artan kültürel etkisini gündemine taşıdı. Rum gazetesi Phileleftheros'un, Avrupa Komisyonu'nun 2026 Türkiye Raporu'na dayandırdığı haberinde, Türk dizilerini Türkiye'nin kültürel ve siyasi etkisini yaymak amacıyla kullandığı araçlar arasında göstererek propaganda suçlamasında bulundu. Andreas Bimbishis imzasıyla yayımlanan haberde, Türkiye'nin eğitim, kültür, din ve televizyon yapımları üzerinden uluslararası etkisini artırdığı ileri sürüldü. Gazete, Türkiye'nin özellikle Afrika, Asya, Güney Amerika ve Avrupa'daki kültürel faaliyetlerine dikkat çekerek, Türk televizyon dizilerinin milyonlarca izleyiciye ulaşmasını Türkiye'nin dış politikadaki kültürel etki araçlarından biri olarak değerlendirdi.

Türk dizileri üzerinden tarih suçlaması

Haberde, Türk televizyon yapımlarının tarihi olayları Türkiye'nin bakış açısıyla anlattığı öne sürülerek, özellikle tarihi diziler hedef alındı. Türk dizilerinin uluslararası izleyici kitlesine ulaşmasının Türkiye'nin kültürel etkisini artırdığı belirtilirken, yapımların yalnızca eğlence amacı taşımadığı, aynı zamanda Türkiye'nin kendi tarih anlatısını dünyaya ulaştırdığı savunuldu.

Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'daki başarısı da gündeme getirildi

Rum gazetesinin haberinde, Türkiye'nin uluslararası alanda büyük ilgi gören tarihi yapımlarından Diriliş Ertuğrul dizisine de yer verildi. Dizinin Pakistan'da geniş izleyici kitlesine ulaştığı belirtilerek, 2020 yılında Ramazan ayı boyunca Pakistan devlet televizyonundaki yayınlarının 130 milyondan fazla kişi tarafından izlendiği aktarıldı. Haberde, Diriliş Ertuğrul'un Pakistan'daki başarısı Türkiye'nin Müslüman ülkelerdeki kültürel etkisinin örneklerinden biri olarak gösterildi.

Türkiye'nin dizi ihracatına verdiği destek eleştirildi

Rum basını, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türk dizilerinin uluslararası pazarlarda yaygınlaştırılması amacıyla sağladığı destekleri de gündeme taşıdı. Desteklerden yararlanacak yapımların en az üç kıtada ve 10 ülkede yayımlanması, Türkçenin yaygınlaştırılmasına ve Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlaması gibi kriterler taşıdığı kaydedildi. Rum gazetesi, Türkiye'nin turizm tanıtımında Türk dizilerinden yararlanmasını da kültürel etki politikasının bir parçası olarak değerlendirdi.

TRT'nin uluslararası dijital platformu da hedef alındı

Phileleftheros, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından 2023 yılında hayata geçirilen uluslararası dijital platforma da haberinde yer verdi. Platformun Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Arapça ve Urduca dillerinde yayın yapmasının Türkiye'nin farklı coğrafyalara ulaşma politikasının bir parçası olduğu ileri sürüldü. Rum gazetesi, Türkiye'nin uluslararası dijital yayıncılık alanında kendi platformunu oluşturmasının, yabancı yayın kuruluşlarına bağımlılığı azaltma hedefi taşıdığını belirtti.

Rum gazetesi Famagusta dizisini de gündeme taşıdı

Haberde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı Rum tarafının bakış açısıyla ele alan Famagusta dizisine de değinildi. Rum gazetesi, Dışişleri Bakanlığı'nın tepkilerinin ardından Netflix'in 2024 yılında dizinin uluslararası yayınını durdurduğunu öne sürdü. Türkiye'nin söz konusu yapımın uluslararası yayınlanmasına yönelik itirazları, Rum gazetesi tarafından kültürel alanda baskı olarak değerlendirildi.

Türkiye, AB raporundaki suçlamaları reddetmişti

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun 2026 Türkiye Raporu'na ilişkin 4 Kasım'da bir açıklama yapmıştı. Bakanlık, raporda yer alan Türkiye'nin siyasi kriterleri, yargı sistemi ve temel haklarına yönelik değerlendirmelere tepki göstermişti. Bakanlık, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımını ön yargılı ve hakkaniyetten uzak olarak nitelendirerek, raporda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının görüşlerine yer verildiğini belirtmişti. Açıklamada, Türkiye ve KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerinin göz ardı edildiği vurgulanmıştı.

Kaynak: İHA
Dışişleri BakanlığıDiriliş ErtuğrulPolitikaPakistanTürkiyeDünyaSon Dakika

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