PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var - Son Dakika
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Politika

PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var

PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala\'dan açıklama var
27.05.2025 12:37
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin "terörsüz bir ülke" hedefine yönelik önemli adımlar attığını belirten Ala, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair iyimser bir tablonun olduğunu, yaz aylarında silah bırakma sürecinin tamamlanmasını ön gördüklerini kaydetti.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini feshetme kararı almasından sonra Türkiye siyasetinde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. PKK'nın ne zaman silah bırakacağı merak konusu olurken, AK Parti cephesinden bir açıklama daha geldi.

SİLAH BIRAKMA YAZ AYLARINDA TAMAMLANACAK

Ala, Türkiye'nin "terörsüz bir ülke" hedefine yönelik önemli adımlar attığını belirten Ala, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair iyimser bir tablonun olduğunu, yaz aylarında silah bırakma sürecinin tamamlanmasını ön gördüklerini söyledi.

BAHÇELİ'NİN MECLİS KONUMYONU TEKLİFİ

Provokasyonların önlenmesi için güvenlik birimlerinin çalıştığını ve sürecin planlı bir şekilde ilerlediğini belirten Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği Meclis'te oluşturulacak komisyonun, süreci yöneten güvenlik birimlerinin çalışmalarını tamamladıktan sonra devreye gireceğine dikkati çekti.

"MECLİS GEREKTİĞİNDE DEVREYE GİRECEK"

Ala, "MİT raporları gelecek, Meclis, gerektiğinde devreye girecektir. Yani aşama aşama gidiyoruz. Eğer daha sonra atacağınız bir adımı, şimdi atarsanız, şimdi atacağınız adımı da atamaz hale gelirsiniz. Onun için, biz bu konuda tecrübeliyiz. Temkinli yaklaşılıyor biraz." şeklinde konuştu.

YENİ ANAYASA SÜRECİ

Toplantının gündeminde yeni anayasa süreci de vardı. Ala, muhalefete çağrıda bulundu, "Aynı masa etrafında toplanılmalı." dedi.

Efkan Ala şunları söyledi:

"Bizim anlayışımıza göre; tek başımıza anayasayı değiştirecek çoğunluğumuz olsa bile, herhangi bir, bunun, tek başına bir partinin bunu yapmasının doğru olmadığını, bunu, biz, başka partilerin siyasal katkısını sağlamak, onların tabanlarının rızasını almak demektir."

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Son Dakika Politika PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar:
    israilin büyük ortadoğu projesi tamamlanıp buna kürdistan eklenince bitecek 7 2 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    ŞU TERÖRİST PÇLERİN FOTOĞRAFLARINI HERGÜN BU SİTEYE KOYARAK NE AMAÇLIYORSUNUZ ŞİRİN Mİ GÖSTERMEYE KAHRAMAN MI GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ 6 1 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    chpkk ocalani salacak diyen agzindan b damlayan haberler.com'un ak t'leri sessizsiniz? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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