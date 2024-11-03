RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atandı.
?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama karalarına göre; Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğü'ne Fatih Ayna atandı.
Öte yandan, 17 kente vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam ataması yapıldı.
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