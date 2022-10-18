AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve 70 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, polis akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Silah ruhsatlarına ve bulundurmaya ilişkin hükümler içeriyor. Şehit anne, baba, eş ve çocuklarına intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

AK Parti, Antalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Son dakika haberi! Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili teklif TBMM'de - Son Dakika

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