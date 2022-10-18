Son dakika haberi! Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili teklif TBMM'de - Son Dakika
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Son dakika haberi! Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili teklif TBMM'de

18.10.2022 21:36
Son dakika haberi! Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili teklif TBMM'de

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti milletvekillerinin, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti milletvekillerinin, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve 70 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, polis akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Silah ruhsatlarına ve bulundurmaya ilişkin hükümler içeriyor. Şehit anne, baba, eş ve çocuklarına intikal eden silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak. - ANKARA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

AK Parti, Antalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili teklif TBMM'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile ilgili teklif TBMM'de - Son Dakika
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