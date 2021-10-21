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Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü - Son Dakika

Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü

21.10.2021 13:42
Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü

Ağrı'da, Ahmed-i Hani Havalimanının altyapı sorunu çözüldü.

Ağrı'da, Ahmed-i Hani Havalimanının altyapı sorunu çözüldü.

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nın yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın havalimanı yönetimiyle yaptığı ortak çalışmalar sonucunda çözüme kavuştu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yıllardır çözülemeyen havaalanımızın bin 400 metrelik alt yapı sorununu havaalanı yönetimi ile birlikte yaptığımız ortak çalışmayla gidermiş olduk. Belediyemiz su ve kanal emekçilerine ve havaalanı müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi. - AĞRI

Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü
Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü
Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü
Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü
Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü
Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü
Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü
Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü

Savcı Sayan, Hani, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da yıllardır çözülemeyen altyapı sorunu çözüldü - Son Dakika
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