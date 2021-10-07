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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

07.10.2021 16:09
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çok kısa bir araştırma yapılınca Bozkurt'taki selin nedeninin HES olduğunu söyleyenlerin, CHP yöneticileri olduğunun ortaya çıktığını belirterek bu iddiayı reddeden CHP milletvekilleri ve yöneticilerden özür beklediklerini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çok kısa bir araştırma yapılınca Bozkurt'taki selin nedeninin HES olduğunu söyleyenlerin, CHP yöneticileri olduğunun ortaya çıktığını belirterek bu iddiayı reddeden CHP milletvekilleri ve yöneticilerden özür beklediklerini belirtti.

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda dün CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un Bozkurt'taki sel felaketinde "HES patlaması var" demediklerini, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı'nın bunu söylediklerinin ispatı halinde özür dilemeye hazır olduklarını belirttiğini söyledi. "Çok kısa bir araştırma yapılınca Bozkurt'taki selin nedeninin HES olduğunu söyleyenlerin, CHP yöneticileri olduğu ortaya çıktı." diyen Akbaşoğlu, görüntülerde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, Ayancık'ın sel felaketine maruz kalmasının tomruk fabrikası, Bozkurt'un sele maruz kalmasının nedeninin de HES'in olduğunu söylediğinin net şekilde göründüğünü ifade etti. Akbaşoğlu, "Bu açıklamalardan sonra dünkü tartışmalar üzerine ben Baltacı'dan, Öztunç'tan ve bunlara destek veren Sayın Özgür Özel'den kamuoyundan özür dilemelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Çankırı'daki Kızlaryolu Barajı'nın "hayali baraj" olduğunu iddia ettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, baraj inşaatı çalışmalarına ilişkin fotoğrafları gösterdi. Akbaşoğlu, "Yok" denilen barajın çalışmalarının halen sürdüğünü vurgulayarak "Yolları, tünelleri yapılmıştı. Her türlü çalışma açık bir şekilde devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuyla ilgili ifadelerinin tamamının gerçek dışı olduğunu ortaya koymuştuk. Ancak anlaşılıyor ki milletvekilleri, grup başkanvekillerine, grup başkanvekilleri de genel başkanlarına yalan söylüyorlar. Bir yalan rüzgarı CHP'de kuvvetli bir şekilde esiyor. Baştan aşağı yalan olmuşlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimizi kandıramayacaklar, aldatamayacaklar"

Muhalefetin, parlamenter sistemi "iyi ve güçlü" diye yutturmaya çalıştığını dile getiren Akbaşoğlu, muhalefetin kendi aralarında ulufe dağıtmaya dönük bir şekilde, millet için değil kendileri için, parlamenter sistemi yürürlüğe koymak üzere harekete geçtiğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Parlamenter sistemi isteyen partiler, milletimize güvenmediklerini ortaya koyuyorlar. Zira milletimize ait olan cumhurbaşkanı seçme yetkisini milletimizden geri almak istiyorlar. Buna bir türlü tahammül edememişler. Doğrudan demokrasiye alışamamışlar. Millet iradesinin üstünde vesayet odakların rol çalmasına kapı aralamak istiyorlar. Ancak milletimizi kandıramayacaklar, aldatamayacaklar. Parlamenter sistemin bütün zayıf ve kötü yönlerini yaşamış, aylık enflasyonların, günlük, gecelik faizlerin, milletimizin belini büktüğü bir süreci hep beraber hatırlıyoruz. 'Parlamenter sistemi getireceğiz.' diyenlerin geçmişte yaptıklarına bakınız. Bol keseden sözler vadeden Sayın Kılıçdaroğlu, belediye seçimlerinden önce 'Hiçbir belediyede işçi kardeşlerimizin işine son verilmeyecek.' diye namus sözü veren siz değil miydiniz? Bu sözü çiğnemediniz mi? 13 bin işçi kardeşimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından kapının önüne koyup, 45 bin yandaşınızı işe yerleştirmediniz mi?"

"Sayın Kılıçdaroğlu, Sam amcaya selam çakıyor"

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Duran Kalkan'ın, CHP ve HDP'ye ilişkin açıklamalarına işaret eden Akbaşoğlu, "PKK elebaşı 'HDP bizim kontrolümüzde, CHP de HDP'ye muhtaç.' dedi. İYİ Parti ile HDP'nin ilişkisi de CHP üzerinden sağlanıyor. Dolayısıyla denklemi böyle kurmuşlar. CHP, HDP ve İYİ Parti'nin ortaya koyduğu ittifakın ana bileşeni maalesef Biden'ın ifadesinde yerini bulan 'Muhalefeti desteklemek suretiyle Erdoğan'ı ve AK Parti'yi indireceğiz.' yaklaşımının tezahürü olarak karşımıza çıkıyor." yorumunu yaptı.

Muhalefetin "milli ve yerli muhalefet" olarak görev ifa etmediğini kaydeden Akbaşoğlu, "Kendilerini gençlerin demokrat amcası olarak zikreden Sayın Kılıçdaroğlu, Sam amcaya selam çakıyor. 'Hadi oradan, biz milli bir muhalefetiz, emperyalizmin maşası olmayacağız.' diyerek Biden'a reddiyede bulundular mı? Hayır, tam tersine Biden'dan demokrasi dilendiler." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "Milli güvenlikle ilgili Türkiye'nin dış politikasını 180 derece tersine çevireceğiz" sözünü uyguladığını belirten Akbaşoğlu, "Dışardaki ve içerdeki dostlarına her daim selam çakıyor. Bir emperyalistlerin politikalarına gerçekten ittifak edenler var, bir de milletle beraber hareket eden ittifak var. Cumhur İttifakı, yalan üzerine bina edilmiş bu zillet ittifakına gereken cevabı Haziran 2023 seçimlerinde en güzel şekilde verecektir." ifadelerini kullandı.

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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