AK Parti'li Kandemir'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in sözlerine cevap Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in AK Parti teşkilatlarıyla ilgili bugünkü grup toplantısında kullandığı, "AK Parti teşkilatlarında görev yapan kardeşlerim bile artık bir araya geldiklerinde bu gidişatın hayra alamet olmadığını, bu kafayla sonuç alınamayacağını konuşuyorlar" ifadelerine cevap verdi. Erkan Kandemir, "her gittiği yerde önceden senaryosu yazılan bir tiyatroyu oynadığını" söylediği Meral Akşener'in AK Parti teşkilatlarının kültürünü, Cumhurbaşkanına olan bağlılığını anlamasını beklemediklerini ifade etti.

Kandemir, partisinin Safranbolu ve Karabük teşkilatlarını ziyaret ederek çeşitli görüşmeler yaptı.

İl Başkanlığı ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Erkan Kandemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün grup toplantısında teşkilatları ile ilgili birtakım beyanlarının olduğunu hatırlattı.

Teşkilatlarının Cumhurbaşkanının sözü ile heyecanlandığını, o hissiyatla harekete geçtiğini, onun öfkesi ile öfkelendiğini, onun çağrısı ile sokaklara döküldüğünü anlatan Kandemir, şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan'ın milletle teşkilatla ilişkisi, işte tam da böyle bir ilişki. Siyaseti yalan ve iftira üzerine kurgulayanların bu ilişkiyi anlamasını da beklemiyoruz. 11,5 milyon üyesi ile bizler bu ülkeye aşık, liderinin arkasında yürümekten gurur duyan teşkilatız. İnşallah ilk günkü heyecanımızı da muhafaza ederek, diri sağlam bir şekilde büyük Türkiye sevdasında liderimizin arkasında yol yürümeye devam edeceğiz. Tabii kurdukları yalan ittifakı içerisinde 'ne zaman birbirlerini arkadan hançerleyecekler' diye düşünen siyasal algı bunları anlayamaz."

"Dönsünler kendilerine baksınlar"

Diğer siyasi partilerin de AK Parti'den ve teşkilatlarından ilham almalarını istediklerinden bahseden Kandemir, sözlerini şu ifadeleri ile tamamladı:

"Bizim teşkilatlarımızdaki gayret gösteren arkadaşlarımız, bedel ödemiş arkadaşlarımızdır. Biz kurulduğu günden bu yana terörün hedefinde olan ve gözünü kırpmadan bir ideal uğruna koşuşturan, koşan geniş bir aileyiz. 40 şehit vermiş bir siyasi hareketiz. Hep birlikte bu yol yürüyüşüne de devam edeceğiz. Zannediyorum Sayın Akşener'in grup toplantısında ifade ettiği her kimlerse onlar, üzerleri kazınsa ya İYİ Parti'nin bir ilçe temsilcisi çıkar ya da muhtemelen İYİ Parti'nin üyesi. Dönsünler kendilerine baksınlar. Biz büyük Türkiye heyecanımızı ilk günkü aşkımızla kendisini örnek aldığımız, ardında yol yürümekten onur duyduğumuz liderimizle inşallah gerçekleştirmek için milletimizin teveccühüne talip bir siyasi hareketiz. Bu siyasi hareket yine milletinin teveccühü ile inşallah 2023'te AK Parti siyasi tarihinin en yüksek oyunu almaya talip. Büyük mücadelede liderimiz ile beraber Türkiye'yi çok daha güzel yarınlara taşıyacağız diye düşünüyorum."