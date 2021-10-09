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AK Parti'li Kandemir, partisinin Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Kandemir, partisinin Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

09.10.2021 17:55
AK Parti'li Kandemir, partisinin Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Adana İl Başkanlığının geçen ay yaptığı 17 bin yeni üye kaydıyla rekor kırdığını söyledi.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Adana İl Başkanlığının geçen ay yaptığı 17 bin yeni üye kaydıyla rekor kırdığını söyledi.

Kandemir, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, kentin heyecanına ve güzelliğine bir kere daha şahit olduklarını belirtti.

Parti teşkilatının bir devamlılığı olduğunu aktaran Kandemir, AK Parti'yi bugüne taşıyan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Kandemir, teşkilatta çok güzel insanlarla siyaset yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Böylesine güzel insanları yetiştiren verimli topraklarda, teşkilatın birlik ve beraberliğinin ne kadar önemli olduğunu ve her geçen gün yaptığı çalışmalarla bu birliği ve beraberliği nasıl kenetlediğini de görüyoruz. Adana, geçen ay 17 bin yeni üyeyle bir rekora imza attı. AK Parti tarihinin bugüne kadar bir ay içerisinde oransal olarak en yüksek üye yapan ili Adana oldu. Bu da Adana'ya yakışır zaten. Bu başarıda emeği olan tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, İl Başkanıma teşekkür ediyorum."

Erkan Kandemir, cumhurbaşkanı, AK Parti, Adana, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kandemir, partisinin Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Kandemir, partisinin Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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