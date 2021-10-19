Başkan Aşgın icraatlarını iş insanlarına anlattı - Son Dakika

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı çalışmaları Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarına anlattı.

Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Belediyenin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ve Belediyenin büyük bir gayretle çalıştığını söyledi.

Geçen hafta AK Parti İl yönetimi ile bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu kez iş insanlarına 2.5 yılda yaptığı çalışmaları, yatırımları ve projeleri tek tek anlattı. Mali durum, altyapı, tamamlanan projeler, devam eden yatırımlar, şeffaflık ve gönül belediyeciliği alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Aşgın, hizmetlerin artarak devam edeceğini ve ilk günkü aşkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Program sonunda soruları yanıtlayan Başkan Aşgın, toplantıya katılan iş insanlarına teşekkür etti.

TSO Fuar ve Sergi Kompleksinde TSO Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya programa Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Belediye Başkan Yardımcıları, İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel, iş insanları, TSO ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı. - ÇORUM