Başkan Çalışkan, kandil lokumu dağıttı - Son Dakika

Vatandaşlar, Belediyenin lokum ikramından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Belediyemize ve Başkanımız Fatih Çalışkan'a dini değerlerimizi hatırlatan etkinliklerinden dolayı teşekkür ederiz" dediler. - KÜTAHYA

Kapalı pazar yerinde ve ilçe merkezindeki vatandaşlara kandil lokumu dağıtıp, kandillerini kutlayan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Mevlit Kandilinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum" dedi

Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu