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Başkan Kılıç: "Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek" - Son Dakika

Başkan Kılıç: "Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek"

27.10.2021 16:28
Başkan Kılıç:

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek" dedi.

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ortak Akıl Buluşmaları"na devam ediyor. Bafra Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantılarda Başkan Kılıç ve ekibi bu kez müteahhitlerle bir araya geldi. İstişare toplantısına Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz ve Şaban Hüryaşar'ın yanında belediye ilgili birim müdürleri ve personeli de hazır bulundu. Toplantıda müteahhitlere tek tek söz verilerek düşünceleri, talep ve tavsiyeleri dinlendi. Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Çoğulcu hizmet anlayışımızın bir gereği olarak 'ben değil biz' düşüncesiyle daha önce görev yapmış belediye başkanlarımızla başlattığımız ortak akıl buluşmalarımızda çok sayıda hemşehrilerimizle 'Bafra'mız için neler yapabiliriz' sorusuna cevap aramaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Kılıç şöyle devam etti:

"Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek. Başarımız ve her alanda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizin sırrı, birlikte yönetim ve her kesimle istişarede saklı. Bu kez de inşaat sektöründeki iş insanlarımız ile 'Ortak Akıl Buluşması' gerçekleştirdik. Ortak akıl ile Bafra'mıza daha iyi hizmet verebilmek için çalışmaya devam edeceğiz. İlgili birimlerimizde, inşaat ruhsatı ve iskan raporu almaya geldiklerinde müteahhitlerimize hukukun ve kuralların dışına çıkmadan bir an önce sonuç alınması için çaba gösteriyoruz. Bizler görevimizi yaparken ilçemizdeki müteahhitlerimiz ya da esnaflarımızın gözünden bakmaya çalışıyoruz. İnşaat sektöründe başta imar olmak üzere yapmamız gereken çok çalışma var."

Müteahhitlerle yapılan istişare toplantısı karşılıklı görüş alış verişi şeklinde devam etti.

Bafra yeni pazar yerine hazırlanıyor

Öte yandan, Bafra Belediyesi tarafından, yeniden yapılarak ilçeye kazandırılacak Küçük Pazar Yeri Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Her imkan bir imtihandır' bilinciyle hareket ediyor, halkımıza gece-gündüz hizmet etmenin gayretiyle çalışıyoruz. Mevcut durumuyla eksikleri bulunan Küçük Pazar Yeri için yeni ve modern bir proje ihtiyaç haline gelmişti. Bölgenin ihtiyacına cevap verecek yeni modern pazar yeri yapımı için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İnşallah burayı en kısa zamanda yeniden yaparak bölgemize yakışır yeni yazar yerimizi hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Daha modern, daha estetik, daha kullanışlı alanda hemşerilerimizin alışveriş yapabileceği, esnafımızın konforla buluşacağı Küçük Pazar Yeri'ni bir an önce Bafra'mıza kazandırmanın çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Küçük Pazar Yeri Projesi'nde, Hasan Aslan Caddesi ve Lise Caddesi'ndeki giriş çıkışlar; mevcut düzendeki trafik sıkışıklığına çözüm üretecek şekilde düzenlenmiş ve otoparkla desteklenmiş şekilde oluşturuldu. - SAMSUN

Başkan Kılıç: Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek
Başkan Kılıç: Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek
Başkan Kılıç: Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek
Başkan Kılıç: Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek
Başkan Kılıç: Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek
Başkan Kılıç: Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek
Başkan Kılıç: Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek

Hamit Kılıç, İnşaat, Samsun, Bafra, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kılıç: 'Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Kılıç: "Bafra'mıza yapacağımız her dokunuşa 'ortak akıl' yön verecek" - Son Dakika
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