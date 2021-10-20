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Başkan Köse: "Kıymetli muhtarlarımız iyi ki varsınız" - Son Dakika

Başkan Köse: "Kıymetli muhtarlarımız iyi ki varsınız"

20.10.2021 11:56
Başkan Köse:

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, muhtarlarla Lavanta Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, muhtarlarla Lavanta Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Köse, seslendiği muhtarlara, "Kıymetli muhtarlarımız iyi ki varsınız" dedi.

Muhtarlar Günü'ne özel olarak düzenlenen programa Başkan Köse'nin yanı sıra, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Güngören, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve ilçede hizmet veren 64 mahallenin muhtarları katıldı. Muhtarların devlet nezdinde mahallelerin ve ahalinin üzerindeki temsilcisi olduğunu ifade eden

Köse, "Bizim işimiz ilçemize eser kazandırmak. Bu eserlerin kapsayıcılığını ise sizlerin hemşerilerimizle kurduğunuz köprü sağlıyoruz" dedi.

Muhtarların bölgede ve mahallelerde kıymetli bir iş yaptıklarını bizzat sahada gördüğünü ifade eden Başkan Köse, "Hepimiz güzel Mamak'ı daha güzel hale getirmenin ve ilçemize yeni eserler kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bugünü muhtarlara armağan ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli muhtarlarımız iyi ki varsınız. Böylesine güzel bir günde sizlerle birlikte olmak mutluluk verici. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi olan muhtarlık kurumunun devlet ve millet arasındaki en önemli köprü olduğunu ifade eden Kaymakam Sırmalı ise, "Vatandaşlarımızın mahallelerinde bir ihtiyaç olduğunda kapısını çaldığı ilk kurum muhtarlık kurumdur. İlçemizde, belediyemiz, kaymakamlığımız, kurumlarımız ve muhtarlarımız iş birliği içerisindedir. Bizler de her zaman halka hizmet hakka hizmet düsturuyla vatandaşlarımıza hizmet etmek için uğraşıyoruz. Bulunduğumuz makamlar gelip geçici önemli olan arkamızda güzel eserler gülen yüzler bırakmak. Her zaman sizlerin yanındayız 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun. Bizleri bu değerli organizasyonda buluşturan başta Belediye Başkanımız Murat Köse'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Başkan Köse: Kıymetli muhtarlarımız iyi ki varsınız
Başkan Köse: Kıymetli muhtarlarımız iyi ki varsınız
Başkan Köse: Kıymetli muhtarlarımız iyi ki varsınız
Başkan Köse: Kıymetli muhtarlarımız iyi ki varsınız
Başkan Köse: Kıymetli muhtarlarımız iyi ki varsınız
Başkan Köse: Kıymetli muhtarlarımız iyi ki varsınız

Muhtarlar Günü, Ali Sırmalı, Lavanta, Ekim, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Köse: 'Kıymetli muhtarlarımız iyi ki varsınız' - Son Dakika


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