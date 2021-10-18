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CHP Sözcüsü Öztrak: "Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım"sa olsa ülkeyi... - Son Dakika

CHP Sözcüsü Öztrak: "Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım"sa olsa ülkeyi...

18.10.2021 19:21

CHP Sözcüsü Öztrak: "Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım" Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerinin tehdit olarak algılanmaması gerektiğini,...

CHP Sözcüsü Öztrak: "Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerinin tehdit olarak algılanmaması gerektiğini, kendisinin de bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle bunu tehdit olarak algılamadığını söyledi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası Parti Sözcü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın açıklaması düzenledi. MYK'da ele alınan konular hakkında bilgi veren Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik, "Hukuksuz emirlere uymayın, 18 Ekim'den sonraki mazeretleri kabul etmeyeceğiz" sözlerinin tehdit olmadığını savundu. Dolar ve euronun bilinçli bir şekilde yükseltildiği teorisini de değerlendiren Öztrak, "Ben bugün bu ülkedeki yönetimin böyle bilinçli birtakım tercihler yaptığını hiç düşünmüyorum. Keşke yapılan bilinçli bir politika tercihi olsa" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerinin tehdit olarak algılanmaması gerektiğini belirten Öztrak, "Sayın genel başkanımız da, ben de bürokrasiden geliyoruz. Anayasamızın 137. maddesinin ve kanunların çizdiği çerçevede milletimize 25 yıl boyunca hizmet ettik. Ne diyor 137. madde? 'Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir.' Anayasanın hükmü bu. Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım. Tam tersine kanunsuz emirleri uygulamaya zorlanan bürokratlara bir destek olarak algıladım. Genel başkanımızın ifadelerini tehdit olarak algılayanlar olsa olsa ülkeyi kanun nizam tanımadan yönetmek isteyenlerdir" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Öztrak: Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım sa olsa ülkeyi...
CHP Sözcüsü Öztrak: Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım sa olsa ülkeyi...
CHP Sözcüsü Öztrak: Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım sa olsa ülkeyi...
CHP Sözcüsü Öztrak: Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım sa olsa ülkeyi...
CHP Sözcüsü Öztrak: Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım sa olsa ülkeyi...

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Bürokrasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Sözcüsü Öztrak: 'Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım'sa olsa ülkeyi... - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Öztrak: "Ben genel başkanımızın bu sözlerini bürokrasi tecrübesine sahip biri olarak kesinlikle tehdit olarak algılamadım"sa olsa ülkeyi... - Son Dakika
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