Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Ormanların ve Doğanın Korunması" programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon...
15.10.2021 11:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Ormanların ve Doğanın Korunması" programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon liraya, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artırarak 2 milyar 652 milyon...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " Ormanların ve Doğanın Korunması" programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon liraya, Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artırarak 2 milyar 652 milyon liraya, Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi" programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artırarak 20 milyar 906 milyon liraya yükselttik." - ANKARA
fuat oktay, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ' Ormanların ve Doğanın Korunması' programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon... - Son Dakika
Son Dakika 12:48 Boşandığı karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran baba, İran'a gitmek üzereyken yakalandı 12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak 12:22 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti 11:49 Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor 11:46 Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı 11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu 11:06 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi 10:28 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı