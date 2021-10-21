Eski Kemalpaşa Belediye Başkanı Özüdoğru, Kovid-19'dan vefat etti - Son Dakika

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 1994 ile 2004 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Mehmet Ali Özüdoğru, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Mehmet Ali Özüdoğru'nun cenazesinin, Kemalpaşa ilçesinde yer alan Cennet Bahçesi Mezarlığı'ndaki camide cuma vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.
Özüdoğru'nun, 28 Eylül'de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bir süre evinde tedavi gördüğü kaydedildi. Durumu ağırlaşan Özüdoğru'nun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19 Yoğun Bakım Servisine kaldırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
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