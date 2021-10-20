HDP'li Eksik: "Hayvan yetiştiricilerinin sorunları ile ilgili derhal bir adım atılması lazım" - Son Dakika

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının çözümü konusunda derhal bir adım atılması gerektiğini söyledi.

Eksik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sıkıntılara değinerek, seçim bölgesi Iğdır'da da bu sorunların bulunduğunu, çiftçinin, desteklemelerden yeteri oranda faydalanamadığını belirtti.

Hayvancılık yapan vatandaşların, geçici güvenlik nedeniyle gittiği yaylalarda ciddi yasaklamalar ile karşılaştıklarını ileri süren Eksik, "Yem ve ot çok pahalı. Veterinerlik hizmetleri de aynı şekilde çok pahalı. Devletin bu konuda hiçbir desteklemesi söz konusu değil. Hayvan yetiştiricilerinin sorunları ile ilgili derhal bir adım atılması lazım. Tarımsal üretim bakımından da girdilerin yüksek olması nedeniyle Iğdırlı üreticiler tarım alanlarının büyük bölümünü ekmiyor, geri kalanını da ekmeyecek düzeye gelmiş. Bu konuda da gerekli adımların atılması gerekiyor." diye konuştu.