MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki... - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki...

MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır.

MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır." - ANKARA

Son Dakika

KOM verileri paylaştı! Turizm bölgesi 9 ilde Sahil Rüzgarı-2 operasyonunda 143 şüpheli yakalandı, 43 şüpheli aranıyor

Son dakika! Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 501 liradan işlem görüyor

Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum

Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar

Silah tacirlerine şafak operasyonu! Kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı

Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı

Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu