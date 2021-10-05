MHP Lideri Bahçeli: "Varsın etsinler, nasıl olsa alıştık, yaptırım var diye Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref ve haysiyetini hiç kimseye çiğnettirmeyiz,... - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "Varsın etsinler, nasıl olsa alıştık, yaptırım var diye Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref ve haysiyetini hiç kimseye çiğnettirmeyiz, hiç kimseye de böylesi bir teşebbüs şansını vermeyiz"

-" PKK'ya, PYD'ye Moskova'da ofis açma imkanı sunan Rusya'nın İdlib'de terörle mücadele söylemi bize göre inandırıcı ve ikna edici değildir"

-"Sözde M-4 karayolunun güvenliğini sağlamak maksadıyla Suriye-Rusya ortaklığı tarafından bir kara operasyonu dahi gündeme gelmiştir. Böylesi bir askeri operasyon demek, İdlib'de mukim insanların Türkiye'ye kaçmaları ve sığınmaları demek olacaktır ki, buna rıza göstermemiz, olur vermemiz hayal ötesi bir beklentidir"

-"Amerika yaptırım kartını masaya çıkardı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğimizi bekleyenler, bunu dileyenler, aldığımız füze ve hava savunma sistemini depolarda çürümeye terk edilmesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mahluklar ya da iradesiz mankurtlardır"

-"Varsın etsinler, nasıl olsa alıştık, yaptırım var diye Türkiye Cumhuriyeti'nin şeref ve haysiyetini hiç kimseye çiğnettirmeyiz, hiç kimseye de böylesi bir teşebbüs şansını vermeyiz"

ANKARA MHP Lideri Devlet Bahçeli partiisnin grup toplantısında konuştu.