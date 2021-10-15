Son dakika haber... Öğrencilerden Başkan Kılıç'a sevgi seli - Son Dakika

"13-17 Ekim İmam Hatipler Haftası" nedeniyle ilçede bulunan İmam Hatip okullarını ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, öğrenciler tarafından sevgi seli ile karşılandı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 13-17 Ekim İmam Hatipler Haftası münasebetiyle ilçede bulunan Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu ve Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaretleri sırasında Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulunan Başkan Kılıç, "İmam hatipli olmak ayrıcalıktır. Müslümana düşen en önemli görev yaptığı işin ve yaptığı görevin en iyisini yapmak, liyakat sahibi olmaktır. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Elle tutulmayan en değerli şey zaman Zamanınızı iyi değerlendirin. Gayretli olun. Sosyal medyayı doğru kullanın. Çok fazla zamanınızı çalmasına izin vermeyin. Önceliğiniz her zaman ders çalışmak olmalı" dedi.

"Gurur duyuyorum"

İmam hatip okullarının önemine değinen Kılıç, "Bugün sayıları milyonları aşan, içinde bulunmaktan gurur duyduğum ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da içinde olduğu, mezun ve mensuplarıyla imam hatip camiası, varlık gayesini İslam'la şeref bulmuş vatanımızın varlığıyla eşdeğer tutmaktadır. İmam hatip okullarında görev alan idareci, öğretmen ve emek verenler bir görevi ifa etmekten öte bir nesli ve milleti imar etme gayesinde, dava aşkı ve ibadet samimiyetiyle çalışmışlardır. Bu ruh ve gayretlerle bugüne kadar varlığını sürdüren imam hatip okullarından mezun olan öğrenciler toplumun her bölümünde samimiyetle ve layıkıyla yer almışlardır. Dinine, vatanına, bayrağına ve mukaddesatına bağlı bireyler olarak milletin sinesinde yerlerini almışlardır. Bu hedef uğruna temiz ve şerefli tarihi içinde İmam Hatip Okullarında görev alan ve dar-ı bekaya irtihal eden tüm idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi, eğitim gören öğrencilerimizi rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden başkana sevgi seli

Ziyaretleri sırasında öğrenciler tarafından sevgi seli ile karşılanan Başkan Kılıç, tüm öğrencilerle yakından ilgilenerek, istekleri üzerine bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mevlüt Demir, Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Celal Kurt ve Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Türkan ve öğretmenlerini kutlayan Başkan Kılıç'a Terme Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Devranlı da eşlik etti. - SAMSUN