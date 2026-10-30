Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısı 1 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısı 1 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı

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Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı ve yardımcısı 1 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı
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Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski ve Yardımcısı Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreliğine açığa alındı. Haberi İspanya semalarında alan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki yurda dönme kararı aldı, mahkeme önünde 3 kişi gözaltına alındı.

Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreliğine açığa alındı. Senegal'e resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere İspanya semalarında bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise haberi almasının ardından ülkeye dönme kararı aldı. Bazı vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin önünde toplanırken, polis binaya girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Polonya'da Anayasa Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Yardımcısı Bartlomiej Sochanski, mahkemenin çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 1 ay süreliğine açığa alındı. Mahkemenin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Genel Mahkemelerin Yapısına İlişkin Kanun'un 130. maddesine dayanılarak Bogdan Swieczkowski ve Bartlomiej Sochanski'nin Polonya Parlamentosu tarafından usulüne uygun biçimde seçilmiş tüm hakimlerin katılımıyla Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun toplanmasını engelledikleri, Anayasa Mahkemesi'nde davalara bakacak hakim heyetlerini kanuna aykırı biçimde belirledikleri belirtildi.

Polonya Adalet Bakanı ve Genel Savcısı Waldemar Zurek, Swieczkowski ve Sochanski'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve cezai sorumluluğa tabi tutulmaları için 50 ciltlik soruşturma dosyasını Anayasa Mahkemesi'ne ilettiğini bildirirken, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine ise geçici olarak mahkemedeki en kıdemli olan Hakim Anna Korwin-Piotrkowska'nın getirildiği duyuruldu. Yarın Senegal'de resmi temaslarda bulunacak olan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, haberi İspanya semalarında alınca yurda dönme kararı aldı.

Mahkeme binasına girmeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski ve Yardımcısı Sochanski'nin görevden alınması kararı, ana muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından tepkiyle karşılandı. PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski başta olmak üzere parti yöneticileri ve bazı vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'nin önünde toplanırken, mahkeme önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polis binaya girmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
Anayasa MahkemesiPolitikaİspanyaPolonyaDünyaSon Dakika

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