Polonya Başbakanı Tusk, İHA tesisindeki yangının sabotaj olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Polonya Başbakanı Tusk, İHA tesisindeki yangının sabotaj olduğunu açıkladı

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, Skarzysko-Kamienna'daki İHA üretim tesisinde çıkan yangının kundaklama ve sabotaj eylemi olduğunu söyledi. Lublin'deki havacılık parçası üreten tesisteki yangında da sabotaj ihtimalini göz ardı edemeyeceklerini belirten Tusk, bu olayların Rusya'nın bölgedeki gerilim artırıcı faaliyetlerinin devamı olduğunu ifade etti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Skarzysko-Kamienna kentindeki insansız hava aracı üreten tesisteki çıkan yangının sabotaj eylemi olduğunu söyledi. Tusk, Lublin şehrinde havacılık sanayisi için parça üreten tesisteki yangında da sabotaj ihtimalinin göz ardı edemeyeceklerini belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk hükümet toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde ülke savunması için kritik önem taşıyan iki tesiste çıkan yangınları değerlendirdi. Başbakan Donald Tusk geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Skarzysko-Kamienna kentinde insansız hava aracı üreten tesiste çıkan yangının kundaklama sonucu çıktığını, olayın sabotaj eylemi olduğunu söyledi. "Son birkaç günde Polonya ve Almanya'da da son derece endişe verici olaylar yaşandı. Bu, Rusya'nın bölge genelinde yürüttüğü gerilimi tırmandırıcı faaliyetlerin devamıdır. Ne yazık ki bunlar bu tür olayların ilk örnekleri değil ve kesinlikle sonuncuları da olmayacak" diyen Donald Tusk önümüzdeki ayların kritik öneme sahip olacağını, Rusya'nın gerilimi ve istikrarsızlığı artırmaya yönelik planları nedeniyle Avrupa'nın bu bölgesindeki tüm ülkeler için büyük bir sınav olacağını söyledi.

Donald Tusk geçtiğimiz Pazar günü Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın Lublin kentinde havacılık sanayisi için parça üreten tesiste çıkan yangında da sabotaj ihtimali bulunduğunu söyledi. Tusk, "Skarzysko-Kamienna'daki olay kasıtlı kundaklama, Lublin'deki olayda ise bu tür kanıtlarımız yok. Ancak üretimin niteliğini göz önünde bulundurduğumuzda buradaki yangının da kundaklama sonucu meydana gelmiş olma ihtimalini göz ardı edemeyiz" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos Pazar günü Lublin'deki JFG Composites şirketine ait büyük bir depoda yangın çıkmıştı. Edinilen bilgilere göre söz konusu depoda uçaklar için üretilen kompozit parçaları saklanıyordu. Gece saatlerinde ise Skarysko-Kamienna'dak WB Grubu'na ait tesiste yangın çıkmıştı. Güvenlik kameraları olay sırasında maskeli bir adamı kaydederken, tesis yangın esnasında kapalı olduğundan yaralanan kimse olmamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Polonya Başbakanı Tusk, İHA tesisindeki yangının sabotaj olduğunu açıkladı - Son Dakika

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