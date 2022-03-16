Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

16.03.2022 18:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ayın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu zirvede kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor." dedi.

Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin stratejik ortağı ve müttefiki Polonya'nın Cumhurbaşkanı Duda'yı misafir etmekten özellikle memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gerek ikili görüşmede gerekse daha sonraki genişletilmiş çalışma yemeğinde özellikle Türkiye-Polonya ilişkilerini ele aldıklarını ifade eden Erdoğan, ilişkilerin her alanda geliştirilmesi yönündeki iradelerini Duda'nın geçen yıl mayıs ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette güçlü bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan, Duda'nın bugünkü çalışma ziyaretinin de bu iradenin somut bir göstergesi olduğunu, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

İki NATO müttefiki olarak, ayrıntılı fikir teatisinde bulunduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Ayın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu zirvede kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatını da bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir bunları tekrar değerlendirme imkanı da buluşacağız." diye konuştu.

Duda ile Avrupa'nın güvenliğine dair değerlendirmeleri paylaştıklarını anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Türkiye olarak ateşkesin sağlanması amacına matuf girişimlerimizi sürdürüyoruz. Nitekim dışişleri bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulunuyor. Yarın da Ukrayna'ya geçecek. Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz. Bu süreçte Polonya ile de istişare ve iş birliğimizi sürdüreceğiz. Malum 24 Mart'ta Brüksel'de NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi yapılacak."

Erdoğan, Polonya'nın savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergilediğini dile getirdi.

Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı Duda'yı kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak Polonya'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar. Bu vesileyle Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tahliyelerinde, sınır geçişlerinde sağlanan kolaylıklar için Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırılması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır. Görüşmemizde stratejik ortaklığımızı Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin tesisiyle taçlandırma fikri üzerinde de durduk. Konseyin ilk toplantısını bu yılın ikinci yarısında Varşova'da gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen yüzde 28 artış göstererek 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayii alanındaki ilişkilerimizin gelişmesinden de memnuniyet duyuyoruz."

Polonya ile bölgesel konularda ve çok taraflı platformlarda yakın bir iş birliklerinin olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostlarının yapıcı tutum ve desteğinin devam edeceğine inandığını vurguladı. Erdoğan, görüşmenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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