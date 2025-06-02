Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Karol Nawrocki Kazandı - Son Dakika
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Politika

Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Karol Nawrocki Kazandı

Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Karol Nawrocki Kazandı
02.06.2025 10:04  Güncelleme: 10:08
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Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aşırı sağın desteklediği Karol Nawrocki oyların %50,89'unu alarak galip geldi. Ana muhalefet partisinin adayı Rafal Trzaskowski ise %49,11 oy aldı. Seçimlere katılım oranı %71,63 olarak açıklandı.

Polonya Devlet Seçim Komisyonu (PKW) tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların yüzde 50,89'ini alan Karol Nawrocki kazandı.

Polonya'da ikinci turu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini ana muhalefet partisi Hukuk ve Adalet Partisi adayı (Prawo i Sprawiedliwosci- PIS) ile aşırı sağın desteklediği Ulusal Hafıza Enstitüsü Başkanı Karol Nawrocki kazandı. Nawrocki, 29 milyona yakın seçmenin bulunduğu ülkede oyların yüzde 50.89'unu alırken, Vatandaş Platformu liderliğindeki koalisyon hükümeti ile liberal ve sol partilerin desteklediği Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise yüzde 49.11 oranında oy aldı. Polonya Devlet Seçim Komisyonu (PKW) seçimlere katılım oranını yüzde 71.63 olarak açıkladı.

İki hafta önce yapılan seçimlerin ilk turunda Rafal Trzaskowski yüzde 31.36, Karol Nawrocki ise 29.54 oy almıştı. İlk tur seçimleri yüzde 67.31 ile 1995 yılından bu yana en yüksek katılımın gerçekleştiği seçim olmuştu. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Polonya Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Karol Nawrocki Kazandı - Son Dakika

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