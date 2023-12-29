Polonya Hava Sahasına Tanımlanamayan Cisim Girdi

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, Ukrayna sınırından Polonya hava sahasına tanımlanamayan bir cisim girdiğini açıkladı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, hava sahasının ihlal edilmesi üzerine askeri yönetimi acil toplantıya çağırdı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, sabah saatlerinde Ukrayna sınırı üzerinden Polonya hava sahasına tanımlanamayan bir cismin girdiğini duyurdu. Cismin Polonya hava sahasına girdikten sonra sinyali kaybolana kadar hava savunma sistemi radarları tarafından takip edildiğini belirten komutanlık, yürürlükteki prosedürlere uygun olarak emrindeki tüm kuvvet ve araçları harekete geçirdiğini açıkladı.

Polonya ordusunun açıklamasının ardından Başbakan Donald Tusk, Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula, Silahlı Kuvvetler Operasyon Komutanı Maciej Klisz, Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, İç Güvenlik Ajansı, Mili İstihbarat birimlerinin başkanlarıyla toplantı düzenledi. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ve Polonya ordusu komuta kademesini acil toplantıya çağırdı.

Tanımlanamayan cismin Polonya hava sahasında nerede ve nasıl radardan kaybolduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, cismin kaynağına ilişkin iki ihtimal üzerinde duruluyor. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği kitlesel füze saldırılarına karşı Ukrayna hava savunma sistemi tarafından ateşlenen bir füzenin yanlışlıkla Polonya hava sahasına girdiği ya da Rusya'nın Belarus üzerinden ateşlediği füzenin hava sahasına girdiği düşünülüyor.

Ukrayna'ya ait füze 2 Polonya vatandaşını öldürmüştü

Öte yandan 15 Kasım 2022'de Rusya'nın füze saldırılarına karşı fırlatılan Ukrayna'ya ait bir füze, yanlışlıkla Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşmüş, olayda 2 kişi hayatını kaybetmişti. - VARŞOVA