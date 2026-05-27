Polonya ve İngiltere\'den Savunma Anlaşması

27.05.2026 16:51
Polonya ve İngiltere, savunma iş birliğini güçlendiren bir anlaşma imzaladı. Tusk ve Starmer yorumladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülkenin savunma ve güvenlik alanında daha yakın iş birliği yapmalarını öngören bir anlaşma imzaladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer Londra'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonyalı pilotların da görev yaptığı İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Northolt Hava Üssü'nde gerçekleştirilen imza törenine katıldı. Liderler, iki ülkenin savunma ve güvenlik alanında daha yakın iş birliği yapmalarını öngören bir anlaşma imzaladı.

"Polonya ve İngiltere'nin güvenliğini savunmak istiyoruz"

Polonya Başbakanı Tusk, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, "İngiltere ve Polonya, güvenlik ve savunma alanında en üst düzeyde iş birliğini sürdürmektedir. Diplomatik ittifaklarda az rastlanan bir ortak zemini kolaylıkla bulmuş olmamızdan büyük memnuniyet duyuyorum" dedi. Tusk, "Polonya ve İngiltere'nin güvenliğini savunmak istiyoruz. Siber güvenliği sağlamak istiyoruz. NATO'yu bir bütün olarak güçlendirmek istiyoruz. Anlaşmamızın özü budur" ifadelerini kullandı.

"İngiltere ve Polonya, zaten yakın müttefik olan iki dosttur"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Polonya ile yapılan anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir ilerlemeye işaret ettiğini söyledi. Starmer, "İngiltere ve Polonya, zaten yakın müttefik olan iki dosttur. Ancak Avrupa'nın bugün karşı karşıya olduğu zorluklar, daha da güçlü bir ortaklık gerektiriyor" şeklinde konuştu.

İngiliz Başbakan, "Bu anlaşma, Polonya ile savunma ve güvenlik ilişkilerimizde bir nesildir atılmış en büyük ileri adımdır. Görünürlüğü az olsa da tehlikesi az olmayan modern güvenlik tehditleriyle yüzleşmemizi sağlayacaktır" dedi.

Yeni nesil karmaşık silahların geliştirilmesi bekleniyor

İngiltere hükümeti, Fransa ve Almanya ile imzalanan benzer anlaşmaların ardından söz konusu anlaşmanın Avrupa genelinde giderek artan düşmanca tehditlere karşı savunma iş birliğini derinleştireceğini açıkladı. Konuya ilişkin olarak yayınlanan resmi açıklamada, "Anlaşmanın savunma boyutunun her iki taraf için de önemli savunma kazanımları olması, kuvvetlerin uzmanlık ve sanayi kapasitesini birleştirerek yeni nesil karmaşık silahların geliştirilmesi ve bu silahların üretiminde öncülük etmesine imkan tanıması, egemen üretim zincirlerini güvence altına alması ve İngiltere ile Polonya genelinde yüksek nitelikli istihdamı desteklemesi bekleniyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Buna hava ve füze savunma sistemlerini güçlendirecek ve tüm alanlarda birlikte çalışabilirliği artıracak gelişmiş mühimmat niteliğindeki yeni hava savunma unsurlarının tasarımı ve geliştirilmesi de dahil olacak. Ayrıca yeni nesil orta menzilli hava savunma füzesinin ortak üretimini de içermesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Tusk'tan Rusya vurgusu

Polonya Başbakanı Tusk, İngiltere'ye hareket etmeden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise Polonya'nın İngiltere ile ilişkileri "mümkün olan en yüksek seviyeye" taşımak istediğini ve bunun özellikle Rusya'ya karşı güvenlik ve savunmaya odaklandığını söyledi. Tusk, "Tarih ve coğrafya bize, Polonya'nın her şeyden önce potansiyel saldırganları caydıracak güvenilir ittifaklar kurmak zorunda olduğunu gösteriyor. Doğrudan bir tehdidi önlemek için muhtemel bir çatışmadan önce somut adımlar doğuracak ittifaklar kurmak zorundadır. Polonya ve İngiltere arasındaki anlaşmanın niteliği tam olarak budur" diye konuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA

Dış Politika, İngiltere, Politika, Polonya, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
