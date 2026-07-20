Eskişehir'de "Porsuk Çayı'nın temizliği kimin sorumluluğunda" tartışması - Son Dakika
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Eskişehir'de "Porsuk Çayı'nın temizliği kimin sorumluluğunda" tartışması

20.07.2026 17:57
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Porsuk Çayı'nın temizliğine ilişkin tartışmalara yanıt vererek, sorumluluğun Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde olduğunu, DSİ'nin talep halinde destek verebileceğini belirtti ve iş birliği çağrısı yaptı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Porsuk Çayı'nın temizliğinden hangi kurumun sorumluğu olduğu hakkındaki çıkan tartışmayla ilgili olarak, "Eskişehir'in göz bebeği Porsuk'u ve onu besleyen tüm su kaynaklarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz polemiğin değil, iş birliğinin ve çözümün tarafındayız" dedi.

Şehrin siyasi isimleri, Porsuk Çayı'nın temizliğinin hangi kurumun sorumluluğunda olduğuyla ilgili sosyal medyada tartışmıştı. Konu kamuoyunda yankı uyandırırken, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Başkan Albayrak'ın açıklamasında, "İl Gençlik Kolları Başkanımız Cihan Birsen ve gençlerimiz, Porsuk Çayı'nın temizliği konusunda şehrimizin önemli bir sorununa dikkat çekti. Konunun tartışmayla değil, doğru bilgi ve çözümle netleşmesi adına ilgili kurumlarımızla görüştük. Porsuk ve Sarısu Çaylarımızın su rejimi ve yatak düzenlemesi DSİ tarafından takip edilmektedir. Ancak, şehir yerleşimi içinde kalan bölümün çöplerden, atıklardan ve çevre kirliliğinden arındırılması, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yani yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. Nitekim DSİ, üç yıl önce Büyükşehir Belediyesinin talebi üzerine Sazova Parkı arkasındaki temizlik çalışmalarına destek vermiştir. Bugün de Büyükşehir Belediyesi'nden talep gelmesi halinde imkanlar ölçüsünde yardımcı olunmaya hazırdır" ifadeleri yer aldı.

"Sürekli bahane üretmek şehrimize yalnızca zaman kaybettirmektedir"

Başkan Albayrak, açıklamasının devamında, "Burada yapılması gereken sorumluluğu başka kurumlara yöneltmek değil, temizlik çalışmalarını başlatmak ve ihtiyaç duyuluyorsa DSİ'den destek istemektir. Bize düşen tartışmayı büyütmek değil, kurumlarımızı çözüm için bir araya getirmektir. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrımız açıktır: Gerekli çalışmayı derhal başlatın, DSİ'miz de imkanları ölçüsünde destek versin; Sarısu Çayı temizlensin. Sürekli bahane üretmek şehrimize yalnızca zaman kaybettirmektedir. Eskişehir'in göz bebeği Porsuk'u ve onu besleyen tüm su kaynaklarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz polemiğin değil, iş birliğinin ve çözümün tarafındayız" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eskişehir'de 'Porsuk Çayı'nın temizliği kimin sorumluluğunda' tartışması - Son Dakika

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