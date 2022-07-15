Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

15.07.2022 10:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Her Müslüman için, İslam'ın hayata huzur getiren rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan öğrenmek, istismarcılara, fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alanlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmak...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Her Müslüman için, İslam'ın hayata huzur getiren rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan öğrenmek, istismarcılara, fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alanlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmak ihmal edilemez bir görev haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada 15 Temmuz'un, inancını, hürriyetini, vatanını, istiklal ve istikbalini her şeyin üstünde tutan Türk milletinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe teşebbüsüne karşı verdiği destansı mücadelenin unutulmaz tarihi olduğunu belirtti.

Ali Erbaş, geçmişten bugüne nice zorlukları inancı ve direnciyle aşan Türk halkının, 15 Temmuz gecesi de ülkesine ve iradesine kasteden, geleceğini ve ufkunu karartmak isteyen dış mihraklı ihanet şebekesinin darbe girişimini Allah'ın yardımıyla, bütün dünyaya örnek olacak şanlı direnişle bertaraf ettiğini vurguladı.

Kirli ve karanlık emellerini gerçekleştirmek için inanç ve kültür kavramlarının arkasına gizlenerek Türk insanının temiz, samimi duygularını istismar eden FETÖ'nün, milletin zekatını, kurbanını, infakını, iyi niyetini ve çocuklarını çaldığını, yalan, hile, desiselerle kendine güç ve imkan devşirdiğini ifade eden Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"FETÖ, milletimiz ve dünyadaki tüm Müslümanlar aleyhine haince çalışmalar yaparak şer odaklarının İslam coğrafyasındaki emellerine hizmetçilik yapmıştır. Müslüman ülke ve topluluklarda, sureti haktan görünerek yüce dinimiz İslam'ı ve onun değerlerini istismar eden söz konusu terör örgütü bir kez daha göstermiştir ki inancımız ve medeniyet değerlerimiz konusundaki cehalet ya da yanlış bilgiler telafisi zor hatalara ve büyük felaketlere sebep olabilmektedir. İnancını bilmeyen nesiller istismara müsait hale gelmektedir. Her Müslüman için, İslam'ın hayata huzur getiren rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan öğrenmek, istismarcılara, fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alanlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmak ihmal edilemez bir görev haline gelmiştir."

Erbaş, bugün her bir kişinin, çocuklarının, inancını, kültürünü ve değerlerini bilen, ülkesine bağlı, insanlığa hizmeti Hakk'a hizmet sayan güzel ahlak sahibi iyi bir insan olarak yetişmesi için tüm imkanlarıyla gayret etmek zorunda olduğunu aktardı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, değerleri istismar eden, milleti aldatmaya çalışan, fitne ve tefrikaya çağıran bütün söylem ve faaliyetlere karşı üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyi, milletin manevi hayatına Kur'an ve sünnet ışığında rehberlik etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, istiklal ve istikbaline sahip çıkmak için büyük bir inanç ve azimle mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Yüce Mevla milletimizi her türlü fitne, tefrika, kötülük, nifak ve ihanetten korusun ve ilelebet payidar eylesin."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 11:41:02. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement