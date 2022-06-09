Prof. Dr. Karatepe: "Samsun Türkiye'de hissedilecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Edindiğimiz intibaa göre Samsun'umuz daha fazla ileri gidecek, daha fazla kalkınacak ve Türkiye'de hissedilecek" dedi.

Bizi dizi ziyaret için Samsun'a gelen Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve beraberindeki kurul üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Samsun'un yerel yönetim hizmetleri anlamında çok iyi noktada olduğunu ifade ederek, "Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na 3 temel görev verilmiştir. Bunlardan birisi Türkiye'deki bütün yerel yönetimlerle ilgili uygulanabilir politikaları oluşturmak. Bunları oluşturmak için biz de yerinde gözlem ve ziyaretler yapıyoruz. Bugün Samsun'dayız. Edindiğimiz intibaa göre Samsun'umuz daha fazla ileri gidecek, daha fazla kalkınacak ve Türkiye'de hissedilecek. Samsun tarihi şehir. Milli Mücadele'nin başladığı yer. Bu kadim şehrin tarihi bakımdan zaten değerini biliyoruz. Heyet olarak çok sevinçliyiz. Bunun devam etmesini dileriz. Başta Sayın Başkanımıza ve beraber çalıştığı ekibine şehre yaptıkları bu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ile birlikte kurul üyeleri Oktay Saral, Prof. Dr. Tarkan Oktay, Dr. Bahri Baraçlı, Tuna Koç, Mehmet Karabay ve İhsan Şener de ziyarette hazır bulundu.

Amfitiyatro'da 'TEKNOFEST' hazırlığı

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi, TEKNOFEST Karadeniz hazırlıkları çerçevesinde Doğu Park Amfitiyatro alanını bakıma aldı. Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafında yapılan çalışmalarda iklim şartlarından dolayı deforme olup çürümeye başlayan ahşap oturaklar ile betona sabitlenen ızgaraların tümü bakım onarımdan geçirildi. Ahşap atölyesinde çürüklerden temizlenerek boyanıp verniklenen 16 metreküp oturak, yerlerine montajlandı.

Ahşap oturakları yenileme çalışmasıyla ilgili bilgi veren Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı Savaş Kaygusuz, çalışmayı kısa sürede tamamladıklarını söyledi. İsraf etmemek için tümünü onardıklarını ifade eden Kaygusuz, bu sayede değiştirilmesi halinde ödenecek 250 bin TL'nin ise belediyenin kasasında kaldığını kaydetti. Oturakların yerlerine yerleştirildiğini ifade eden Kaygusuz, en az 5-6 sene daha işlev göreceklerini kaydetti. - SAMSUN