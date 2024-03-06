Pursaklar Belediye Başkanı Dede-Torun Evleri\'ni Ziyaret Ediyor

Politika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi'ne bağlı 5 farklı mahallede hizmet veren Dede-Torun Evleri'ni ziyaret ediyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sağlıktan spora, müzikten el becerilerine, Kur'an-ı Kerim ziyafetinden İslami konulara kadar birçok etkinliğin yapıldığı ve çay, simit, poğaça ve çorbanın ikram edildiği Dede-Torun Evleri'ndeki büyükleri ziyaret etmeye devam ediyor. Dede-Torun Evleri'ne gelen ağabeyleri en iyi şekilde ağırladıklarını ifade eden Başkan Çetin, "Dede Torun Evlerimizi kullanan ağabeylerimiz için her gün alanında uzman kişiler tarafından spor, sağlık, kahramanlık türküleri, tasavvuf musiki dinletisi, kültür gezileri gibi birçok aktivite düzenleniyor. Bizler de her fırsat bulduğumuzda Dede-Torun Evlerimizdeki ağabeylerimizle bir araya gelerek ilçemiz hakkında fikirlerini alıyoruz. Onların hayat tecrübesi ve fikirleri bizim için çok kıymetli. Zamanın su gibi akıp geçtiği Dede-Torun Evlerimize tüm büyüklerimizi bekliyoruz" dedi.

Yavuz Sultan Selim Dede-Torun Evi'ndeki dedeler, kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı Çetin'e teşekkürlerini ileterek, yaklaşan yerel seçimlerde başarılar diledi. - ANKARA