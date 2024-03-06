Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi'ne bağlı 5 farklı mahallede hizmet veren Dede-Torun Evleri'ni ziyaret ediyor.
Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sağlıktan spora, müzikten el becerilerine, Kur'an-ı Kerim ziyafetinden İslami konulara kadar birçok etkinliğin yapıldığı ve çay, simit, poğaça ve çorbanın ikram edildiği Dede-Torun Evleri'ndeki büyükleri ziyaret etmeye devam ediyor. Dede-Torun Evleri'ne gelen ağabeyleri en iyi şekilde ağırladıklarını ifade eden Başkan Çetin, "Dede Torun Evlerimizi kullanan ağabeylerimiz için her gün alanında uzman kişiler tarafından spor, sağlık, kahramanlık türküleri, tasavvuf musiki dinletisi, kültür gezileri gibi birçok aktivite düzenleniyor. Bizler de her fırsat bulduğumuzda Dede-Torun Evlerimizdeki ağabeylerimizle bir araya gelerek ilçemiz hakkında fikirlerini alıyoruz. Onların hayat tecrübesi ve fikirleri bizim için çok kıymetli. Zamanın su gibi akıp geçtiği Dede-Torun Evlerimize tüm büyüklerimizi bekliyoruz" dedi.
Yavuz Sultan Selim Dede-Torun Evi'ndeki dedeler, kendilerine sunulan hizmetlerden dolayı Çetin'e teşekkürlerini ileterek, yaklaşan yerel seçimlerde başarılar diledi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Pursaklar Belediye Başkanı Dede-Torun Evleri'ni Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Mart'ta Kayseri'ye geleceğini, önemli açılışlar gerçekleştireceğini söyledi.
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, CHP'nin başvurusu ve Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla sendikal örgütlenmeyi ödüllendiren düzenlemenin ortadan kaldırıldığını belirtti. Yalçın, yapılan iptal ile kamu görevlilerinin kazanımlarının yok edildiğini ve mağduriyetlerin arttığını ifade etti. Ayrıca, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmaya devam edileceğine yönelik açıklama beklediklerini söyledi.
Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 15 operasyonda toplamda 243 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 15 organizatör tutuklandı ve suçtan elde edilen gelirlere el konuldu.
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail ile ticaret yapan şirketlerin tespiti ve şirket yöneticilerinin yargılanmaları istemiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve soykırım suçları hatırlatılarak, ticaret yapan kişi ve şirketlerin Türk Ceza Kanunu'na göre suça iştirak ettikleri belirtildi. MAZLUMDER, Adalet Bakanlığına dilekçelerin gönderilmesi ve acilen soruşturma izni verilmesini talep etti.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte yürütülen asayiş olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yiğitbaşı, uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında titizlikle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kentte yaşanan genel asayiş olaylarının yüzde 90'ının aydınlatıldığını ve evden hırsızlık olaylarında yüzde 18'lik bir azalma olduğunu ifade eden Yiğitbaşı, ayrıca uyuşturucu operasyonlarında 226 şüphelinin yakalandığını ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 75 şüpheli hakkında işlem yapıldığını söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise 12 organizatörün yakalandığını ve 108 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine sevk edildiğini belirtti.
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, seçim gezileri kapsamında Malatya'daki Bingöllüler ve Parçikanlılar Derneklerini ziyaret etti. Bingöllüler Derneği'nde Bingöllüler ile bir araya gelen Er, Malatya'da yaşayan Bingöllülerin hükümetin yanında yer aldığını ifade etti. Ayrıca, Er ve diğer adaylar, Parçikanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yeni binasının açılış törenine katıldılar.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı olan Üçtaş ve Günyüzü köyleri, mahkeme kararıyla Giresun'un Doğankent ilçesine bağlandı. Danıştay'ın referandum kararının İçişleri Bakanlığı'nın reddinin iptaline karar vermesiyle köyler, 34 yıl sonra yeniden Giresun'a bağlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?