Pursaklar'da Ramazan ayı coşkusu

Pursaklar Belediyesi, Ramazan ayı boyuncu vatandaşlara çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Ramazan ayında Pursaklar Belediyesi, ilahi, ezgiler ve birbirinden keyifli etkinliklerle, ilçe halkını buluşturuyor. Pursaklar Belediyesi, Ramazan ayında Yaşam Merkezi'nde gencinden yaşlısına tüm yaş grubuna hitap eden, birçok programı içerisinde barındıran etkinlikleri Pursaklar halkı ile buluşturuyor.

26 Şubat-15 Mart tarihleri arasında Pursaklar'da Ramazan etkinlikleri kapsamında, ilahi, ezgi, rap müziği, söyleşi ve şiir naat dinletisi, seymenler gösterisi, ebru sanatı, cam üfleme sanatı, kaliagrafi sanatı, çömlek sanatı, tokat baskısı, ahşap yakma sanatı, yüz boyama, minik ressamlar atölyesi, taş boyama atölyesi, hint kınası, bubble World, şişme oyun evi, air hockey, rodeo, uçan balon, nostaljik salıncak, kinetik kum alanı, yetenek parkuru, kara tahta boyama, kapla alanı, geoboard, puzzle bloklar ve konserler başta olmak üzere her gün birçok gösteri düzenliyor. - ANKARA