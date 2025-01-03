Pursaklar Belediyesi'nin Borçsuz Tablosu: SGK ve Vergi Borcu Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Pursaklar Belediyesi'nin Borçsuz Tablosu: SGK ve Vergi Borcu Yok

Pursaklar Belediyesi\'nin Borçsuz Tablosu: SGK ve Vergi Borcu Yok

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borcunun sıfır olduğunu belirtti. Başkan Çetin, 2019'dan bu yana finansal sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiklerini vurguladı.

03.01.2025 12:06  Güncelleme: 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin 2019 yılında göreve geldikten sonra, belediyenin bugün itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu ve vergi borcunun olmadığını açıkladı.

Pursaklar'a kazandırdığı özgün projeler ve yatırımlarla Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri haline getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyenin SGK borcu ve vergi borcunun sıfır olduğunu açıkladı.

" Pursaklar Belediyesi'nin SGK borcu yoktur"

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla SGK borcu ve vergi borcunun olmadığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "2025 yılının ilk mesai gününde bu tabloyu sizinle paylaşmak istedim. Pursaklar Belediyesi'nin SGK borcu yoktur. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na (Vergi), borcu yoktur. İşçilerimize ve devletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, çok şükür" ifadelerini kullandı.

Finansal sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak için yaptıkları hizmetlerde de herhangi bir aksaklık olmadığını da sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Pursaklar Belediyesi, Yerel Haberler, Ertuğrul Çetin, Sosyal Medya, Pursaklar, Belediye, Politika, Ekonomi, Finans, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Pursaklar Belediyesi'nin Borçsuz Tablosu: SGK ve Vergi Borcu Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
18:47 Bakan Fidan: Suriye’nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli Bakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli
18:43 Elias Jelert’e Premier Lig’den talip çıktı Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:12 20 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü: Canlı yayında gözaltı 20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı
18:11 Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:48 “Fergio House“un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi "Fergio House"un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 14:20:17. #1.11#
SON DAKİKA: Pursaklar Belediyesi'nin Borçsuz Tablosu: SGK ve Vergi Borcu Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.