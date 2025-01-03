Pursaklar Belediyesi\'nin Borçsuz Tablosu: SGK ve Vergi Borcu Yok

Politika

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin 2019 yılında göreve geldikten sonra, belediyenin bugün itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borcu ve vergi borcunun olmadığını açıkladı.

Pursaklar'a kazandırdığı özgün projeler ve yatırımlarla Türkiye'nin örnek belediyelerinden biri haline getiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyenin SGK borcu ve vergi borcunun sıfır olduğunu açıkladı.

" Pursaklar Belediyesi'nin SGK borcu yoktur"

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla SGK borcu ve vergi borcunun olmadığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "2025 yılının ilk mesai gününde bu tabloyu sizinle paylaşmak istedim. Pursaklar Belediyesi'nin SGK borcu yoktur. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na (Vergi), borcu yoktur. İşçilerimize ve devletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz, çok şükür" ifadelerini kullandı.

Finansal sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşların yaşam kalitelerini artırmak için yaptıkları hizmetlerde de herhangi bir aksaklık olmadığını da sözlerine ekledi. - ANKARA