Putin'in Eski Bakanı Starovoit İntihar Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit intihar etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit görevden alınmasından saatler sonra ölü olarak bulundu. Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, görevden alınan Starovoit'in başkent Moskova'da aracında vurulmuş halde bulunduğunu ve intihar üzerinde durulduğunu ifade etti. Petrenko, ekiplerin incelemesinin sürdüğü aktarıldı.

Rus lider, 1 yıl kadar süre önce göreve getirilen Starovoit'in görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamış yerine ise ise Şubat ayından bu yana Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Andrey Nikitin'i Ulaştırma Bakan Vekili olarak görevlendirmişti.

Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinin valisi olarak yaklaşık 5 yıl görev yaptıktan sonra Mayıs 2024'te Ulaştırma Bakanı olarak atanan Starovoit'in neden görevden alındığına ilişkin açıklama yapılmazken Rus basını Starovoit'in görevden alınması kararının aslında birkaç ay önce alındığını iddia etmişti. Ancak Starovoit'in, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki havalimanlarına yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle görevden alındığı öne sürülmüştü. - MOSKOVA